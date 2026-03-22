Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, arremete contra método del PAN para elegir candidatos rumbo a las elecciones del 2027.

Y es que Luisa Alcalde cuestionó de que luego de que el PAN criticó las encuestas, método usado por Morena, ahora va a realizar lo mismo.

“Notición el que dio hoy Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace” Luisa Alcalde

Luisa Alcalde cuestiona que el PAN use las encuestas, cuando fue el método que criticó de Morena

El Partido Acción Nacional (PAN) usará las encuestas como método para elegir a sus candidatos para las elecciones del 2027.

Se trata de un método que ya fue utilizado por Morena y que Luisa Alcalde recordó que el PAN había cuestionado.

Luisa Alcalde arremete contra método del PAN para candidatos (@LuisaAlcalde / X )

En su cuenta de X, Luisa Alcalde señaló que después de décadas de usar dedazos, ahora el PAN usarán un método que criticaron de Morena: las encuestas.

Luisa Alcalde destacó que falta ver que pasa con la estrategia que quiere usar el PAN rumbo a las elecciones del 2027.

PAN usará las encuestas para definir a sus candidatos rumbo a las elecciones 2027

Con el objetivo de recuperar el terreno electoral que perdieron, el PAN implementará otro método al momento de seleccionar sus candidatos.

Y es que ahora se basarán en las encuestas de posicionamiento, una fórmula que fue utilizada por Morena.

El objetivo es designar a los perfiles mejor evaluados , sin importar si tienen militancia en el PAN o si provienen de la sociedad.

Las encuestas serán utilizadas para definir las candidaturas a 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y diversas alcaldías que se renovarán el 6 de junio del 2027.

De esta manera el PAN apostará por una apertura total en la elección de sus candidatos con su lema: “Ahora te toca a ti ser candidat@”.

Este sábado 21 de marzo el PAN lanzó formalmente la convocatoria para el registro de aspirantes, por lo que los ciudadanos podrán comunicar su intención de buscar ser candidatos.

En el evento, el PAN presentó el Plan de Acción por México, un proyecto para redefinir su estrategia rumbo a los comicios del 2027, pero con miras a la elección presidencial del 2030.