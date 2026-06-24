Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro Ricárdez, anunció una marcha hacia la finca de López Obrador en Palenque, conocida como La Chingada, para exigir justicia por el asesinato de su hijo.

“Me voy a La Chingada, a Palenque, porque sabemos dónde está la coyuntura de esta administración y de dónde salen las decisiones. Vamos a llevarle una carta al señor para que se entere y a lo mejor haga un libro a favor de nosotros o a favor de los tabasqueños” Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro, joven asesinado en Tabasco

Aunque aún no se ha definido la fecha ni la ruta, el papá de Rodrigo Isidro adelantó que podría instalar un plantón en las inmediaciones del rancho de AMLO como parte de un “Plan B” ante la falta de avances en las investigaciones.

La familia denuncia irregularidades en el caso y reclama que solo cuatro de los 11 policías de Tabasco implicados han sido detenidos.

¿Cuándo será la marcha al rancho de AMLO en Palenque?

Hasta ahora, Lucio Isidro Álvarez no ha precisado la fecha ni el punto de partida de la marcha pacífica hacia el rancho de AMLO en Palenque.

Por ello, la ruta y la logística de la movilización permanecen sin definirse. No obstante, adelantó que contempla instalar un plantón en las inmediaciones de la propiedad del exmandatario.

Según explicó, tanto la marcha como el posible plantón forman parte de un “Plan B” en caso de que las autoridades federales no ofrezcan respuestas concretas y satisfactorias sobre el asesinato de Rodrigo Isidro.

¿Quién fue Rodrigo Isidro, el joven asesinado por policías de Tabasco?

Rodrigo Isidro Ricárdez era estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

De acuerdo con la versión de sus familiares, la noche del 14 de noviembre de 2025 regresaba a su domicilio cuando policías estatales le marcaron el alto en un retén. Al no detenerse de inmediato, se inició una persecución.

Durante el operativo, los agentes dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo del joven, provocándole heridas que le causaron la muerte.

La familia de Rodrigo Isidro sostiene que la escena del crimen fue alterada y denuncia que únicamente cuatro de los 11 policías presuntamente involucrados han sido detenidos, por lo que continúa exigiendo justicia y el esclarecimiento total de los hechos.