La Fiscalía del estado de Tabasco dio a conocer que al menos cuatro policías enfrentan prisión preventiva por el homicidio de Rodrigo Isidro, ocurrido el 14 de noviembre de 2025.

Lo anterior, luego de que un juez de control admitió las acusaciones en contra de los uniformados por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla.

Policías de Tabasco enfrentan prisión preventiva por el homicidio de Rodrigo Isidro

La noche de hoy lunes 24 de noviembre, la Fiscalía de Tabasco informó que un juez dictó prisión preventiva en contra de cuatro policías acusados por el homicidio de Rodrigo Isidro.

Esto luego de que se celebrara la audiencia inicial del caso, en donde las autoridades aportaron pruebas para obtener la vinculación a proceso de los uniformados.

⚪️Comunicado. La #FGETabasco informa sobre los avances en torno a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de #Centro. pic.twitter.com/6K6QVfPRSb — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) November 25, 2025

La defensa de los cuatro policías solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la siguiente audiencia en su contra se agendó para el próximo viernes 28 de noviembre.

La Fiscalía manifestó que las investigaciones por el homicidio de Rodrigo Isidro continuarán, a la espera de obtener mayor información que sirva para la audiencia de imputación.

Mientras tanto los acusados deberán permanecer en prisión, en tanto se lleva a cabo la siguiente audiencia.

Cabe recordar que Rodrigo Isidro murió tras un operativo policial en el municipio de Centro, en donde recibió al menos cuatro disparos por arma de fuego mientras se encontraba en su vehículo.

Si familia asegura que no era una amenaza para los oficiales, quienes no justificaron el motivo por el cual accionaron sus armas de fuego en contra de Rodrigo Isidro.