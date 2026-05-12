El 14 de noviembre de 2025, Rodrigo Isidro, estudiante de veterinaria, murió tras recibir disparos durante una persecución policial en Tabasco.

A varios meses del caso y sin justicia, su padre denunció presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y robo por parte de policías estatales.

A través del podcast Voces Ausentes, Lucio Isidro Álvarez, padre del joven, relató las irregularidades ocurridas aquella noche, hechos por los que actualmente cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco permanecen detenidos.

Según el testimonio del padre de Rodrigo Isidro, los policías habrían intentado despojar a su hijo de su vehículo durante un retén.

“A mi hijo lo quisieron extorsionar, le quisieron robar el vehículo” Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro

“Le quisieron quitar el vehículo y le dispararon”, acusa padre de Rodrigo Isidro

Lucio Isidro Álvarez explicó que el presunto intento de extorsión ocurrió cuando Rodrigo Isidro fue detenido por policías estatales en un retén instalado en noviembre de 2025.

De acuerdo con su versión, el principal objetivo de los agentes era quitarle el automóvil al joven, pese a que contaba con toda la documentación en regla, incluyendo licencia, seguro y el título de propiedad a su nombre.

El padre señaló que, aun con los documentos válidos, las autoridades determinaron que “no había nada que hacer” e intentaron asegurar el vehículo.

Ante esta situación, Rodrigo Isidro habría intentado avanzar para evitar que le quitaran el automóvil, momento en el que los policías abrieron fuego e iniciaron una persecución.

“Como no lo pudieron bajar, se jaló y le abrieron fuego” Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro

Además, Lucio Isidro Álvarez afirmó que en el retén donde ocurrieron los hechos había presencia de la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Padre de Rodrigo Isidro acusa robo de pertenencias por policías de Tabasco

En el mismo testimonio, Lucio Isidro Álvarez denunció que, además de la muerte de su hijo, policías habrían robado varias pertenencias del joven mientras el cuerpo y el vehículo permanecían bajo resguardo de las autoridades.

Entre los objetos que presuntamente desaparecieron se encuentran:

Ropa de marca

Una cadena

Un reloj

La batería del automóvil

El padre de Rodrigo Isidro aseguró que estos hechos ocurrieron mientras las autoridades de Tabasco tenían bajo custodia tanto el vehículo como las pertenencias del estudiante.

Asimismo, señaló directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Tadeo Lozano, por presuntamente proteger a los mandos involucrados y negarse a entregar grabaciones del C4 relacionadas con el caso.

También acusó al fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiu, de obstaculizar la investigación y revictimizar a la familia al exigir trámites como un juicio sucesorio testamentario para devolver el vehículo, situación que —afirma— provocó la pérdida de evidencias periciales.