El padre de Rodrigo Isidro acusa a autoridades de Tabasco manipular la escena del crimen y de intervenir en la carpeta de investigación.

“Contribuyeron a manipular la escena del crimen y la carpeta de investigación” Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro

Lucio Isidro hace un llamado para que haya transparencia en la investigación de la muerte de Rodrigo Isidro, joven que presuntamente fue asesinado a manos de policías estatales en Villahermosa, Tabasco.

Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro, denuncia que autoridades manipularon la escena del crimen

En entrevista con Azucena Uresti, el padre de Rodrigo Isidro denunció que hay un acuerdo entre las autoridades en donde contribuyeron a manipular la escena del crimen.

“Aquí hay un acuerdo entre fiscalía, titulares de la dependencia, el secretario de seguridad pública ciudadana y el fiscal general” Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro

Por lo que la carpeta de investigación se encuentra manipulada y varios funcionarios han intervenido para evitar que los verdaderos responsables sean castigados.

🔴”Aquí hay un acuerdo entre fiscalía, titulares de la dependencia, el secretario de seguridad pública ciudadana y el fiscal general”, denuncia Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro, joven estudiante de Medicina Veterinaria presuntamente asesinado a manos de policías… pic.twitter.com/iHtWs2tfrf — Azucena Uresti (@azucenau) December 19, 2025

Lucio Isidro señaló que en el asesinato de su hijo ocurrido el pasado 14 de noviembre, participaron más de 15 elementos policiales.

Y es que denunció que había otra patrulla también presente en el momento.

Sin embargo, hasta ahora solo hay cuatro detenidos, por lo que acusó a la Fiscalía de no actuar como debería y de manipular la escena del crimen.

El hombre considera que hasta el momento no se ha detenido a ningún mando, quienes deberían de ser llevados a juicio por su probable participación .

Durante su conversación, Lucio Isidro reiteró que fue un homicidio, pues le habrían disparado a muerte a su hijo.

Además, hizo un llamado al gobernador de Tabasco para que ponga orden y funcionarios no intervengan en la carpeta de investigación.

En ese sentido, Lucio Isidro exigió transparencia en la investigación sobre el asesinato de su hijo.

“Para que ponga orden y que estos funcionarios saquen las manos de esa carpeta y hagan con transparencia la investigación” Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro

Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro, acusa de encubrimiento por el asesinato de su hijo

A un mes del asesinato de Rodrigo Isidro, Lucio Isidro denunció que las autoridades no han actuado como deben y no se ha logrado capturar a los demás responsables.

Ya que no hay un avance en la investigación y hasta el momento la Fiscalía no ha recopilado más información que ayude a dar con los responsables.

Esto pese a que la investigación se encuentra en su etapa de cierre, ya que será el próximo 28 de enero cuando se concluya.

Además, exige que se entreguen los videos del C4 y que no los nieguen porque hay más policías involucrados.

En la entrevista, Lucio Isidro acusó que se está protegiendo a los altos mandos y señaló la participación de policías que no son de Tabasco.

Lucio Isidro advirtió que en caso de no encontrar una respuesta en Tabasco. viajará a la CDMX para exigir justicia por el asesinato de su hijo.

El padre de Rodrigo Isidro esperará hasta el 28 de enero para conocer el resultado de la investigación.