Cuatro policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco fueron detenidos por el asesinato del joven Rodrigo Isidro.

La Fiscalía de Tabasco informó este domingo 23 de noviembre que se cumplieron de las órdenes de aprehensión emitidas tras las investigaciones del Ministerio Público.

La detención fue realizada por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado luego de la muerte del joven Rodrigo Isidro ocurrida el pasado 14 de noviembre.

“Este día se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con los hechos de un joven estudiante ocurridos el pasado 14 de noviembre de 2025” Fiscalía de Tabasco

Rodrigo Isidro, de 20 años, era estudiante de Veterinaria; policías lo mataron en retén irregular en Tabasco

Cabe recordar que Rodrigo Isidro era estudiante de Medicina Veterinaria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien murió después de recibir tres disparos por parte de policías.

Entre los hechos investigados se señala que los policías estatales persiguieron al joven en la colonia José María Pino Suárez, de Villahermosa, luego de que le marcaron el alto en un retén y este se negó a detenerse.

Al parecer el retén era operado de manera irregular por lo que al huir los policías lo alcanzaron y le dispararon.

Una vez muerto los policías le sembraron un arma, denunciaron sus familiares ya que a sus 20 años él únicamente se dedicaba a la ganadería y a estudiar.

Imputarán homicidio a los 4 policías detenidos en Tabasco

Los cuatro detenidos van a ser juzgados por el delito de homicidio, confirmó la Fiscalía de Tabasco.

También agregó que hay elementos suficientes para imputarles el mencionado delito que ha indignado a la sociedad tabasqueña.

La muerte del joven ha generado protestas de familiares, compañeros y amigos a fin de exigir el castigo de los responsables.