Tania Contreras, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, no será detenida pese ser investigada por huachicoleo en dicha entidad.

Según informó Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil “Defensorxs“, Tania Contreras obtuvo un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión en Tamaulipas.

Cabe recordar que Tania Contreras era investigada por Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue asesinado en Reynosa, por huachicoleo en Tamaulipas.

Tania Contreras obtiene amparo para no ser detenida pese a investigación por huachicoleo en Tamaulipas

Tania Contreras logró obtener un amparo para evitar ser detenida, pese ser investigada por el delito de huachicoleo en Tamaulipas.

Según precisó Miguel Alfonso Meza, el documento lo obtuvo tan solo un día antes de que inicie funciones como presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas.

Esto para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, toda vez que desde ahora Tania Contreras contará con fuero debido a su nuevo cargo en el Poder Judicial.

Ernesto Vázquez Reyna y autoridades federales se encontraban investigando a Tania Contreras por presuntos nexos con grupos criminales dedicados al delito del huachicoleo en Tamaulipas.

De acuerdo con el documento de amparo, el mismo fue concedido en favor de Tania Contreras, así como de Nohemí Estrella, ex diputada local señalada por vínculos con el Cártel del Golfo.

Tania Contreras (Redes Sociales)

Tania Contreras era investigada por el delegado Ernesto Vázquez Reyna; fue asesinado en Reynosa

Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado el 4 de agosto de 2025 luego de que sujetos colocaran una bomba en su camioneta, la cual posteriormente fue atacada a balazos.

De acuerdo con documentos difundidos por la periodista Azucena Uresti, Ernesto Vásquez Reyna investigaba a Tania Contreras por huachicoleo, a raíz de una denuncia en su contra.

Esta había sido presentada por Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, cuando Tania Contreras era candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

El documento, con fecha del 9 de mayo de 2025, señala que la denuncia fue presentada en abril por el delito de asociaciones delictivas, por el que Tania Conteras pudo recibir “una pena de cinco a diez años de prisión”.

Sin embargo, las investigaciones se habrían frenado luego del cobarde ataque en el que fue asesinado Ernesto Vázquez Reyna, pese a que autoridades federales, entre ellas el Ejército mexicano, señalan a Tania Contreras de vínculos con grupos de la delincuencia organizada.