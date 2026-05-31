Vicente Fox llamó al partido blanquiazul a recuperar México rumbo a elecciones de 2027, durante el evento organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la gobernadora Maru Campos.

Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027. Es nuestro primer paso a sacudirnos este gobierno que no ha hecho honor a lo que representa Vicente Fox, expresidente de México

Durante su discurso, el expresidente de México calificó de “marranada” las acusaciones de Morena, e indicó que ningún señalamiento logrará debilitar a Maru Campos en Chihuahua.

A decir de Vicente Fox, actualmente el país enfrenta dos situaciones adversas; por un lado, las acusaciones contra Maru Campos, y por otro, el desprecio a la Constitución por parte de Morena.

Maru Campos (Especial)

Vicente Fox llama al PAN a evitar mayoría de Morena en los Congresos

En su mensaje dirigido a Maru Campos, Vicente Fox acusó a Morena de haber llegado al poder a base de mentiras, por lo que será deber del PAN “trabajar fuerte” para recuperar México rumbo a las elecciones 2027.

En ese sentido, el expresidente panista señaló que la tarea del partido es salvar los valores de la democracia, justicia, equidad y trato igual para todos los mexicanos.

Este es nuestro reto. Hacer una verdadera regresión para regresar a los valores Vicente Fox, expresidente de México

Agregó que el PAN deberá procurar que en las elecciones de 2027 nadie obtenga mayoría en el Congreso federal ni en los congresos estatales, con el objetivo de “poner freno al caballo desbocado”.

Comentó que, al conseguirlo, en Morena no tendrían más opción que dialogar sobre temas como el presupuesto o reformas legales , destacando que, desde que asumieron el poder, han aprobado 90 cambios constitucionales.

Maru Campos (Especial)

Vicente Fox llama “dictadura perfecta” a Morena

En su discurso, Vicente Fox acusó a Morena de aprobar una serie de reformas para consolidarse como una “dictadura perfecta” y un sistema “autocrático”.

Por ello, sostuvo que el PAN deberá resurgir para "construir un nuevo México" de "libertades y derechos".