La caravana del Partido Acción Nacional (PAN) recorre este sábado 30 de mayo las calles de Chihuahua en apoyo a la gobernadora Maru Campos, en medio de señalamientos y exigencias de juicio político.

Entre gritos de “¡Fuera, Morena!” y “¡Yo con Maru!”, la caravana partió a las 9:00 de la mañana desde la FGR, ubicada sobre la avenida Universidad, mientras que una segunda marcha salió de Ciudad Juárez.

Maru Campos (Especial)

¿Quiénes asistieron a la marcha a favor de Maru Campos?

A la reunión asistieron figuras destacadas del panismo nacional, entre ellas:

La cita se dio una hora antes de que la mandataria de Chihuahua se presentara en las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Juárez, con la “finalidad de recabar su entrevista en calidad de testigo” por el caso CIA.

PAN refrendó su apoyo a Maru Campos en medio de señalamientos

Bajo la bandera #YoConMaru, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, los concejales Isaac Díaz y Fernando Martínez, junto con el expresidente municipal Juan Blanco, encabezaron la caravana a favor de Campos.

Desde el Centro de Convenciones del PAN, el expresidente Felipe Calderón respaldó a la gobernadora Maru Campos y sostuvo que, pese a las críticas, combatir a la delincuencia “es lo correcto”.

El también expresidente Vicente Fox calificó de “dictadura perfecta” a Morena y criticó que en apenas dos años se han hecho un total de 90 cambios constitucionales.

Asimismo, el dirigente nacional panista Jorge Romero apareció con una camiseta con la frase “Yo con Maru” y retó a Ariadna Montiel a portar una camisa de “Yo con Rocha”.