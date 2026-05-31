El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá calor y lluvias intensas en México este domingo 31 de mayo por ondas tropicales y fenómenos anticiclónicos.

Mediante una ficha informativa, el SMN dio el pronóstico del clima para los estados con lluvias fuertes de 75 a 150 mm, con descargas eléctricas y granizo en:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se dará el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Reportan calor y lluvias intensas en México este domingo 31 de mayo

De acuerdo el SMN habrá lluvias intensas debido a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera que se mantiene en el sureste mexicano.

Por su parte, la onda tropical número 3 se extenderá al sur de Guerrero e interaccionará con canales de baja presión.

Las lluvias también llegarán a Coahuila por una línea sea sobre el norte de México.

De igual forma el Servicio Meteorológico Nacional detalló que una vaguada en niveles altos de canales de baja presión propiciará lluvias de 50 a 75 mm, en estos estados:

Zacatecas (centro y sur)

San Luis Potosí (oeste)

Morelos (este y sur)

Jalisco (sur)

Michoacán (norte y oeste)

Puebla (sureste)

Veracruz (centro)

Así como chubasco con lluvias puntuales de 25 a 50 mm en:

Durango (este y sur)

Aguascalientes

Guanajuato (oeste)

Colima (norte y este)

Lluvias (Galo Cañas Rodríguez)

Onda de calor en México también afectará estos estados el domingo 31 de mayo

El calor en México para el 31 de mayo será debido a “una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera centrada sobre el occidente mexicano”.

Lo que derivará en una onda de calor con temperaturas máximas de 40 y 50 grados en:

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sur)

Chihuahua (noreste y suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte y centro)

Colima (este)

Michoacán (suroeste)

Calor y lluvias intensas en México este domingo 31 de mayo (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Por su parte, se registrarán temperaturas de 35 a 40 grados en estas entidades:

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Zacatecas (sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (centro y sur)

Colima (este y sur)

Michoacán (norte y suroeste)

Guerrero (oeste y sur)

Oaxaca (sureste)

Chiapas (centro)

Morelos