Un reciente informe judicial revela que Ismael “El Mayo” Zambada tiene 16 hijos, una cifra que eleva la cantidad de descendientes directos que investigaciones previas le habían atribuido al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Esta revelación fue incluida por Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada, mediante un documento entregado a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, en donde acepta su condena a cadena perpetua en Estados Unidos.

Informe judicial revela datos inéditos sobre la vida de El Mayo Zambada; hijos, edad y más

Un informe judicial reveló importante información sobre la vida de El Mayo Zambada, como el hecho de que realmente tiene 16 hijos.

De acuerdo con la misiva enviada por el abogado Frank Pérez, los 16 hijos del capo rondan una edad que va de los 6 a los 55 años.

La carta señala, además, que El Mayo Zambada ha intentado mantener contacto con cada uno de ellos desde que se encuentra en Estados Unidos tras su entrega y secuestro por Joaquín Guzmán López.

El informe judicial reveló también que el exlíder del Cártel de Sinaloa tiene actualmente 76 años de edad, pues nació el 30 de enero de 1950 y no entre 1948 y 1949 como sugerían datos previos.

Se vio obligado a trabajar desde muy corta edad para ayudar económicamente a su familia, pues cuando tenía 12 años sufrió la muerte de su padre.

Derivado de diversas actividades económicas, entró al negocio de la plantación de amapola cuando tenía 19 años, marcando así el inicio de su carrera en el mundo del narcotráfico.

Ismael El Mayo Zambada, fundador de La Mayiza (Cuartoscuro )

¿Quiénes son los hijos de El Mayo Zambada? Esto se sabe

El reciente informe judicial de El Mayo Zambada reveló que el exlíder del Cártel de Sinaloa consolidó un clan familiar numeroso, compuesto por 16 hijos.

Sus descendientes comenzaron con el matrimonio que sostuvo con Rosario Niebla, un compromiso de dos décadas que dio origen a sus primeros 5 hijos.

Tras este periodo, El Mayo Zambada diversificó su núcleo familiar mediante vínculos sentimentales con otras mujeres, muchas de ellas en el mismo tiempo de relación.

Investigaciones identifican a María del Refugio Sicairos Aispuro, Margarita López Imperial, Leticia Ortiz Hernández y Alicia Lara Camberos como las mujeres con quienes el narcotraficante tuvo hijos.

En tanto, registros judiciales identifican parcialmente a los hijos que tuvo El Mayo Zambada:

Ismael Zambada Imperial, alias “Mayito Gordo” Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo” Serafín Zambada Ortiz, alias “El Sera” María Teresa Zambada Niebla Mónica del Rosario Zambada Niebla Modesta Zambada Niebla Midiam Patricia Zambada Niebla Teresa Zambada Ortiz Ana María Zambada Lara

El Mayo; su hijo El Vicentillo (Especial)







