Gerardo Fernández Noroña llama “imbécil” al empresario Ricardo Salinas Pliego y lo acusa no vivir del trabajo ajeno.

A través de una de sus video charlas por YouTube el senador Gerardo Fernández Noroña al hablar sobre la rabia que tiene la derecha en contra del Gobierno recordó a Ricardo Salinas Pliego a quién le increpó diferentes situaciones.

Una de ellas y por la que lo llamó “imbécil” fue por la queja del empresario sobre lo difícil que puede ser “mantener una nómina”

“No saben dice el imbécil de Ricardo Salinas Pliego, no saben lo que es mantener una nómina. No mantienes nada, Ricardo Salinas no mantienes nada vives de la gente que trabaja para ti” Gerardo Fernández Noroña, senador

Noroña llama “imbécil” a Salinas Pliego y lo acusa también de evadir impuestos

Pero las duras críticas que planteó Noroña a Salinas Pliego después de llamarlo “imbécil”, no sólo se centraron en un pago de nómina, sino que también lo acusó de evadir impuestos.

Lo anterior ante las deudas millonarias que tiene el empresario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Incluso el senador cuestionó al empresario que los millones de dólares que posee por sus negocios no le alcanza para pagar esta deuda fiscal que mantiene con el Gobierno de México desde hace varios años.

Sobre otras críticas contra Ricardo Salinas Pliego, Gerardo Fernández Noroña lo cuestionó el cómo el empresario obtuvo la concesión del entonces Canal 40, hoy Tv Azteca, del que lo acusan de haberla robado y tomado por la fuerza.

También en estas críticas Gerardo Fernández Noroña recordó cómo hace unos años conoció a Ricardo Salinas Pliego del que pensó en una primera impresión que era una buena persona.

Pero el senador ahora concluye que Ricardo Salinas Pliego es un “hipócrita” porque sostiene que en ese tiempo el empresario no le había mostrado su verdadera cara “fascista”.

"Ricardo Salinas Pliego qué tipo es que no doy crédito yo soy un hombre de buena fe de verdad lo vuelvo a decir me reuní hace muchos años una vez con él y yo pensé que era una gente que este nunca me mostró su cara fascista es un hipócrita es un hipócrita" Gerardo Fernández Noroña, senador

A propósito de la supuesta candidatura de la derecha de Ricardo Salinas Pliego, el senador descartó que el empresario pueda llegar a ser presidente de México ante los comentarios que circulan de las intenciones electorales del dueño de Tv Azteca para 2030.