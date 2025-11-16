De acuerdo con un reporte de Bloomberg, una empresa de inteligencia corporativa contratada por la defensa Ricardo Salinas Pliego, hizo espionaje en un litigio en Londres.

Según este reporte, la empresa grabó en secreto a un abogado de la contraparte del proceso que enfrenta Ricardo Salinas Pliego en Europa.

Lo anterior para poder obtener pruebas que apoyaran a que Ricardo Salinas Pliego ganara este juicio.

Un tribunal rechaza acusaciones de espionaje de defensa Ricardo Salinas Pliego

Tras darse a conocer este caso de espionaje, Stephen Houseman, juez encargado del caso de Ricardo Salinas Pliego en Londres, rechazó esta forma de proceder de parte de la defensa del empresario mexicano.

“Esto es algo que no debería ocurrir y no puede ser consentido por el Tribunal” Stephen Houseman, juez encargado del caso de Ricardo Salinas Pliego en Londres

De acuerdo con este juez, la manera de proceder de parte de la empresa de inteligencia y defensa de Ricardo Salinas Pliego, “es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes enfrentadas“.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

De este mismo caso, el juez determinó que aunque los argumentos parecieran tener sustento en el origen de la evidencia sacada mediante espionaje, hacía imposible usarla para resolver el conflicto fuera del proceso formal.

La operación de espionaje fue realizada por un agente de Black Cube, una conocida firma de inteligencia corporativa, de acuerdo con los reportes de Bloomberg.

Sobre el litigio que enfrenta Ricardo Salinas Pliego en Londres, se sabe que es por presunto fraude en un esquema de préstamo de acciones a Astor Asset Management.

Grupo que asegura haber sido víctima de un fraude millonario que dejó acciones de uno de sus negocios fuera de su control y en manos de un “presunto estafador”.

Según este reporte de Bloomberg, el agente de Black Cube logró que el abogado de la contra parte de Ricardo Salinas Pliego le diera la información confidencial mientras bebían alcohol en una cena, sin que el defensor supiera que estaba siendo grabado.