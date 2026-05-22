Donald Trump presume petróleo venezolano y desata debate internacional.

Este viernes 22 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a generar polémica por sus declaraciones sobre Venezuela.

Donald Trump presume extracción de petróleo venezolano

Durante un mitin en Suffern, Nueva York, Donald Trump presumió la extracción de petróleo venezolano que ha realizado Estados Unidos.

“Saben, hemos extraído tanto petróleo de Venezuela, que pagamos el costo de la guerra unas 25 veces.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En sus declaraciones, Donald Trump dejó en claro que el petróleo que ha conseguido de Venezuela ya compensó los costos de la guerra con Irán.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump: "Hemos extraído tanto petróleo de Venezuela que hemos pagado el costo de la guerra unas 25 veces”. pic.twitter.com/iuSJORLn24 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 22, 2026

Igualmente, Trump ha calificado el negocio del petróleo venezolano como algo muy lucrativo donde ambos países están “participando en las ganancias”.

A lo largo de su discurso, Trump también puso nuevamente a Venezuela como una pieza importante dentro de la política energética estadounidense.

Esto tras el aumento que existe en las operaciones petroleras y acuerdos conseguidos después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

La palabras del presidente de Estados Unidos presumiendo el petróleo venezolano no han pasado desapercibidas entre analistas y expertos.

Trump generó polémica y críticas hacia la política exterior estadounidense.

Esto porque vuelve a reabrir el debate sobre los intereses reales que existen en las intervenciones que ha realizado Estados Unidos donde ha vulnerado la soberanía de otros países.

La comunidad internacional ha rechazado las declaraciones de Donald Trump asegurando que el mandatario ha hablado de la extracción de recursos de forma arrogante.