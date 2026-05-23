El senador de Morena, Saúl Monreal, dio un paso atrás en sus intenciones por participar rumbo a a la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Esto luego de que sostuviera una reunión con Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, quien le comunicó la negativa para ser parte del proceso interno del partido.

Saúl Monreal confirma que ningún partido “lo invitó” para Zacatecas 2027

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Saúl Monreal reconoció la actitud de Ariadna Montiel, quien dijo facilitó la posibilidad para sostener una reunión personal por el tema Zacatecas 2027.

Al respecto, el senador afirmó que la dirigente de Morena le comunicó que no podría participar en las elecciones 2027 por las leyes Antinepotismo, toda vez que el actual gobernador de Zacatecas es su hermano, David Monreal.

En este sentido, aseguró que hasta el momento ningún partido “lo invitó” para que sea su posible candidatura para Zacatecas 2027.

Reconoció que de manera personal se acercó a diversos partidos con la intención de conversar de una posible postulación, sin embargo, ninguno de ello lo tiene contemplado para integrarlo a sus filas políticas.

Debido a esta situación, Saúl Monreal manejó la posibilidad de permanecer en Morena, toda vez que dijo accedió al llamado de unidad que le presentó Ariadna Montiel.

Esto toda vez que reconoció la oportunidad y la apertura que le brindó la dirigente de Morena para reunirse con ella, por lo que ahora buscaría quedarse en las filas guindas.

Con ello ironizó sobre la posibilidad de tomar la palabra de la presidenta Sheinbaum, quien le sugirió que se prepare para buscar la gubernatura de Zacatecas en 2033.