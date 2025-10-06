El nombre de la periodista Anahí Torres se viralizó luego de que denunció amenazas en mañanera de Claudia Sheinbaum la mañana del 6 de octubre de 2025.

A continuación te contamos todo sobre la periodista Anahí Torres, quien fue denunciada por el empresario Francisco Javier Ruiz Rodríguez por extorsión y difamación.

¿Quién es Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

Anahí Torres es una periodista originaria de San Luis Potosí, que a través de sus redes sociales comparte su trabajo.

A lo largo de su trayectoria, Anahí Torres se ha enfocado en el ámbito político por lo que cuenta con entrevistas con diferentes personajes de este sector.

¿Cuántos años tiene Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

¿Quién es el esposo de Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

¿Qué signo zodiacal es Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

¿Cuántos hijos tiene Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

¿Qué estudió Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

¿En qué ha trabajado Anahí Torres, periodista de SLP que denunció amenazas?

Anahí Torres es muy activa en su cuenta de Facebook donde comparte diferentes videos sobre su trabajo.

En su cuenta Anahí Torres no solo comparte notas de diferentes temas, sino que además ha realizado diferentes entrevistas a varios personajes de la política.

Anahí Torres tiene secciones como:

Conóceles Más

Déjà vu Político

Empresario de SLP anunció demandas en contra de la periodista Anahí Torres por extorsión y difamación

El empresario Francisco Javier Ruiz Rodríguez anunció en conferencia de prensa que ha iniciado acciones legales contra los periodistas Omar Niño, Carlos Domínguez y Anahí Torres, a quienes acusa de difamación y extorsión.

Según Ruiz Rodríguez, los comunicadores difundieron el 31 de julio de 2025 información falsa sobre un supuesto arsenal y un centro de espionaje en su domicilio del fraccionamiento Club de Golf La Loma, hechos que calificó como “calumnias sin sustento”.

Acompañado de su abogado Julio García Meléndez, el empresario también señaló que los periodistas habrían intentado obtener hasta 150 mil pesos a cambio de incluir preguntas en la llamada “mañanera del pueblo”, presunta práctica de chantaje que afectó su imagen pública.

El 20 de agosto de 2025 presentó tres demandas civiles para reclamar la reparación del daño moral y proteger su honor, subrayando que la libertad de expresión no puede ser utilizada como herramienta de extorsión.

El empresario fue acusado de tener un centro de espionaje en su domicilio (Cortesía)

Así denunció la periodista de SLP Anahí Torres amenazas durante la mañanera de Claudia Sheinbaum

En la conferencia mañanera del lunes 6 de octubre de Claudia Sheinbaum, la periodista de SLP Anahí Torres denunció amenazas.

Desde Palacio Nacional, la periodista potosina denunció que fue interceptada por 4 hombres armados cuando salía de su oficina.

Con la voz entrecortada, Anahí Torres recordó que recibió amenazas directas el 2 de octubre de 2025, así como a otros dos colegas: Omar Niño y Carlos Domínguez.

Anahí Torres señaló que este ataque ocurrió tras la publicación de una serie de reportajes donde se documenta una presunta red de espionaje en San Luis Potosí.

La periodista cree que este destape habría incomodado al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y al secretario de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez.

Anahí Torres puntualizó que no es el único caso de intimidación en SLP, pues otros colegas también han sido víctimas de esta clase de amenazas.

Durante su intervención, Anahí Torres pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se revise el actuar de la administración de Ricardo Gallardo Cardona por casos de hostigamiento, espionaje y censura a periodistas.