El senador Gerardo Fernández Noroña se lanzó con todo contra el empresario Ricardo Salinas Pliego tras señalamientos de nepotismo.

Fue a través de de sus redes sociales, en donde Ricardo Salinas Pliego cargó contra el legislador Fernández Noroña, lo que provocó un intercambio de comentarios entre ambos.

La petición de Noroña a Salinas Pliego tras señalamientos de nepotismo

En su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego dio réplica a un mensaje dirigido contra Gerardo Fernández Noroña, en el que se le acusaba directamente de incurrir en actos de nepotismo.

Según la publicación, el senador de Morena habría ayudado a que su hijo menor obtuviera un presunto ascenso dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que provocó que su salario pasara de 18 mil a más de 115 mil pesos mensuales.

Fue así que Salinas Pliego acusó a Fernández Noroña de nepotismo, además de afirmar que estas acciones eran una prueba irrefutable de supuesta “corrupción en Morena”.

Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

No obstante, las palabras del dueño de TV Azteca tuvieron respuesta en Fernández Noroña, quien lo instó a que mejor se concentre en pagar los impuestos que aún le debe al SAT.

Según el legislador morenista, Salinas Pliego debería preferir dicha situación y detener así las intrigas en su contra.

Este hecho marca un nuevo cruce de declaraciones entre Fernández Noroña y Salinas Pliego, toda vez que los enfrentamientos a palabras entre ambos se ha vuelto cada vez más frecuente.