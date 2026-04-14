El senador Gerardo Fernández Noroña se lanzó con todo contra el empresario Ricardo Salinas Pliego tras señalamientos de nepotismo.
Fue a través de de sus redes sociales, en donde Ricardo Salinas Pliego cargó contra el legislador Fernández Noroña, lo que provocó un intercambio de comentarios entre ambos.
La petición de Noroña a Salinas Pliego tras señalamientos de nepotismo
En su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego dio réplica a un mensaje dirigido contra Gerardo Fernández Noroña, en el que se le acusaba directamente de incurrir en actos de nepotismo.
Según la publicación, el senador de Morena habría ayudado a que su hijo menor obtuviera un presunto ascenso dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que provocó que su salario pasara de 18 mil a más de 115 mil pesos mensuales.
Fue así que Salinas Pliego acusó a Fernández Noroña de nepotismo, además de afirmar que estas acciones eran una prueba irrefutable de supuesta “corrupción en Morena”.
No obstante, las palabras del dueño de TV Azteca tuvieron respuesta en Fernández Noroña, quien lo instó a que mejor se concentre en pagar los impuestos que aún le debe al SAT.
Según el legislador morenista, Salinas Pliego debería preferir dicha situación y detener así las intrigas en su contra.
Este hecho marca un nuevo cruce de declaraciones entre Fernández Noroña y Salinas Pliego, toda vez que los enfrentamientos a palabras entre ambos se ha vuelto cada vez más frecuente.