El diputado local del PAN en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, aseguró que la Guardia Nacional cuida la casa del senador Gerardo Fernández Noroña, ubicada en Tepoztlán, Morelos.

La denuncia se dio a conocer a través de un video difundido por el medio local Morelos Post, en el cual el diputado local pidió que Fernández Noroña devuelva los 12 millones de pesos que invirtió en su casa y que los done para becas de estudiantes, como las que implementaron los gobiernos de la denominada 4T.

Cabe recordar que el 25 de agosto, el medio Eme Equis reveló que como parte de su declaración patrimonial, Gerardo Fernández Noroña dijo contar con una propiedad de 12 millones de pesos, la cual fue adquirida mediante un crédito hipotecario. Dicha información fue confirmada por el senador.

El video que exhibe la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña desde el aire (Tomada de video)

Diputado local del PAN en Morelos asegura que la Guardia Nacional cuida la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

Hoy 4 de septiembre, el diputado local del PAN en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, dijo lamentar que la Guardia Nacional haya detenido a pobladores de Tepoztlán que intentaron ingresar a la casa de Gerardo Fernández Noroña en dicho poblado.

“Lamentamos que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar a donde se encuentra esta casa, sean detenidos por la Guardia Nacional, y por elementos de la seguridad nacional, que en lugar de defender nuestras calles, están defendiendo privilegios de un senador de la República”. Diputado del PAN

Además, el diputado consideró imposible que “de la noche a la mañana”, Gerardo Fernández Noroña haya adquirido una casa de 12 millones de pesos, a pesar de que el funcionario ha sido legislador desde 2009, y también ha ocupado otros cargos políticos.

Diputado del PAN pide que Gerardo Fernández Noroña regrese los 12 millones de pesos de su casa y los done para becas de estudiantes en Morelos

El diputado del PAN comparó la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán con la Casa Blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), valuada en 7 millones de dólares (más de 131 millones de pesos).

Pese a la desproporción, el diputado pidió donar lo invertido en la casa de Fernández Noroña (12 millones de pesos) en becas para los estudiantes de Morelos, como las que ya existen por iniciativa de los gobiernos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y que de lo que tanto se quejaba, como recordemos con la Casa Blanca, que el decía que eso se hubiera regresado para becas a estudiantes, pues le hacemos un llamado desde Morelos“, dijo.