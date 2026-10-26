El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui publicó una carta en la que insistió que no es culpable de los delitos que se le imputan y cuestionó a la gobernadora, Maru Campos.

“No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar” César Jáuregui Moreno. Exfiscal general de Chihuahua

En su misiva, César Jáuregui —detenido por el caso de los agentes de la CIA muertos en El Pinal— defendió su actuar en los hechos al afirmar que hizo lo correcto.

Sobre Maru Campos, lamentó que mientras él la apoyó en todo momento, ahora la gobernadora lo responsabilice por los hechos relacionados en el mismo caso de El Pinal.

César Jáuregui insiste en inocencia ante delitos que se le imputan

La mañana del sábado 17 de octubre de 2026, César Jáuregui fue detenido por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

La captura se ejecutó por su presunta participación en caso El Pinal en el que murieron 2 agentes estatales y 2 agentes de la CIA, hechos de los que el exfiscal de Chihuahua afirma que no es culpable.

Así lo reiteró en su carta difundida el 26 de octubre, en la que sostuvo que ante los señalamientos asumió su responsabilidad, pues renunció a la fiscalía y compartió ante la FGR.

“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer. Eso no es una admisión de culpa. No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar” César Jáuregui Moreno. Exfiscal general de Chihuahua

No obstante, advirtió que pese a las acusaciones que incluyen tracción a la patria, no incurrió en ningún delito y por el contrario, sostuvo que hizo lo adecuado durante los hechos.

Incluso, César Jáuregui insistió en señalar que está seguro de su actuación como fiscal en el caso, por lo que dijo que volvería a hacer lo mismo, lo que resaltó que no significa que se admita culpable.

En ese sentido, hizo un llamado al PAN y a todos sus integrantes para que alcen la voz en su caso y defienden la causa, pues reiteró que no es culpable de los delitos que se le han imputado.

César Jáuregui (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

César Jáuregui (cortesía )

César Jáuregui lamenta que Maru Campos le haya dado la espalda

Tras asegurar que no es culpable de los delitos que se le señalan, César Jáuregui se pronunció por la nueva postura que ha asumido Maru Campos en torno a su caso.

Sobre ello, el exfiscal de Chihuahua recordó que por los mismos hechos ocurridos en El Pinal, la gobernadora enfrentó una andanada de ataques por la cual el PAN se volcó a defenderla.

En tales hechos, destacó, él se sumó al apoyo, pues recordó que se manifestó en público a su favor, por lo que le resulta más lamentable que Maru Campos le haya dado la espalda.

“Lamento que hoy, la gobernadora de mi estado haya hecho declaraciones que considero desafortunadas y qué faltan gravemente a la verdad” César Jáuregui Moreno. Exfiscal general de Chihuahua

Con respecto al punto, recriminó que Maru Campos haya hecho declaraciones que no solo calificó como desafortunadas, sino que aseveró que se tratan de mentiras.

Cabe destacar que en días previos, la gobernadora se deslindó del exfiscal, afirmó que colaborará con la FGR y lo habría responsabilizado en su totalidad por el caso El Pinal.