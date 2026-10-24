José Ramón Flores, abogado defensor del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró que no hay pruebas suficientes para fincarle responsabilidad por presunta traición a la patria.

No hay suficientes pruebas para establecer una responsabilidad tan grave como es una traición a la patria José Ramón Flores, abogado defensor

En vísperas de la definición judicial de su situación jurídica, el litigante afirmó ante medios de comunicación que, tanto él como César Jáuregui, están convencidos de que el resultado les será favorable.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y César Jáuregui, ex fiscal del estado (Especial)

César Jáuregui confía en que no hay pruebas de traición a la patria en su contra

En entrevista con medios, la defensa de César Jáuregui comentó que el panorama legal actual favorece al exfiscal de Chihuahua, ya que -afirma- no se han presentado pruebas sólidas.

Incluso, señaló que el mismo César Jáuregui está convencido de que no existe ningún elemento que lo responsabilice de los hechos ocurridos el 19 de abril de 2026.

Él también está muy convencido de que lo que hay en las carpetas y lo que la Fiscalía vino a representar aquí ante el juez, no hay suficientes pruebas en este momento José Ramón Flores, abogado defensor

Sobre las versiones de que el caso podría verse afectado políticamente, la defensa lo negó tras las declaraciones de la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.

Recientemente, la fiscal reveló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó al exfiscal general de otros delitos, como corrupción y manejo de casinos.

Todas estas versiones que están surgiendo ahorita, son posteriores a la formulación de imputación, es decir ahorita se va a resolver con lo que hay ahí, entonces todo está surgiendo a la luz. Si llegara a suceder algo sería con posteridad José Ramón Flores, abogado defensor

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

Audiencia de César Jáuregui se lleva a puerta cerrada

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, reinició este sábado la audiencia inicial contra César Jáuregui.

En esta sesión, se definirá si vincula o no a proceso al exfiscal general de Chihuahua por el crimen de traición a la patria, relacionado con la intervención de agentes de la CIA, sin conocimiento del Gobierno de México.

Esta diligencia se lleva a cabo de manera privada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes, cuando se presentó la imputación contra el exfuncionario.