César Jáuregui fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, acusado de permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

La decisión fue tomada este sábado 24 de octubre por el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, al determinar que había pruebas suficientes para acreditar la participación del exfiscal de Chihuahua.

La audiencia de vinculación a proceso inició a las 15:00 horas, dándose a conocer la resolución pasada la media noche del 25 octubre. César Jáuregui se quedará en prisión preventiva durante la investigación complementaria.

César Jáuregui ante medios (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

Audiencia de César Jáuregui: FGR lo acusa de traición a la patria

Tal como determinó el juez en audiencia privada desde el Penal del Altiplano, la FGR presentó los documentos de prueba necesarios para acusar a César Jáuregui de traición a la patria.

Fue el sábado 17 de octubre de 2026 cuando elementos de seguridad efectuaron la detención de César Jáuregui en la colonia Campestre Washington, en la ciudad de Chihuahua.

Los cargos presentados por la FGR se basaron en “la intromisión ilegal” de agentes de la CIA para operaciones en la Sierra Tarahumara, autorizada sin los controles de la Federación.

La investigación apuntaría que Jáuregui ordenó y coordinó el operativo pese a que las autoridades estatales no tienen facultades para permitir la intervención de autoridades extranjeras sin autorización.

En México, el delito de traición a la patria se castiga con entre 5 y 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal.

Foto probaría que agentes de la CIA en Chihuahua portaban armas y uniformes (Cortesía)

César Jáuregui también fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público

Hace dos días, un juez de control vinculó a proceso al exfiscal César Jáuregui por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, tras la reanudación de su audiencia inicial.

En la misma, el juez Luis Alberto Simental Ortega rechazó la vinculación por un segundo cargo, coalición de servidores públicos, al determinar que la Fiscalía de Chihuahua no pudo sustentar su acusación.

De acuerdo con el abogado defensor Héctor Villasana, el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.