Elementos de la Policía estatal detuvieron la mañana de este sábado 17 de octubre a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por su presunta relación en el caso de los agentes de la CIA.

César Jáuregui es señalado por el probable delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mismos cargo por los que se señala al exfiscal especial y exdirector de la Agencia Estatal de Investigación.

Exfiscal César Jáuregui es arrestado en Chihuahua por el caso de agentes de la CIA

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que César Jáuregui fue arrestado por la policía de Chihuahua como parte de las investigaciones en torno al caso de los agentes de la CIA que murieron en México.

Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por caso de agentes de la CIA (Redes sociales)

Un juez de emitió una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

De acuerdo con la información, César Jáuregui fue arrestado alrededor de las 10:20 horas en la avenida La Cantera y Washington, en Chihuahua capital.

El mandamiento judicial también contempla al exfiscal especial y exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con estos hechos.

La investigación se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la zona de El Pinal en el municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un presunto narcolaboratorio.

En el operativo en Chihuahua habrían participado agentes de Estados Unidos, sin la autorización del gobierno federal, y elementos de la Fiscalía estatal. Dos agentes de la CIA murieron.

La participación de personal estadounidense generó cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación y autorización de operaciones de seguridad en territorio mexicano.

En ese contexto, César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal general en abril, luego de reconocer inconsistencias en la información que había proporcionado públicamente sobre el caso.