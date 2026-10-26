El equipo de defensa de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, impugnará la vinculación a proceso por traición a la patria luego de que un juez federal determinara que existen pruebas suficientes para iniciar el proceso judicial en su contra.

“Estamos meditando si vamos a optar por la vía de la apelación o por la vía del amparo. Es un tema que todavía estamos tratando de enfocar, todavía no definimos porque están corriendo los plazos para que podamos hacer valer esos medios de impugnación” José Ramón Flores, abogado de César Jáuregui

Así lo aseguró José Ramón Flores, abogado de César Jáuregui, quien resaltó que aún se analiza si la impugnación se hará por la vía del amparo o la apelación.

Asimismo, resaltó que se impugnará también la vinculación a proceso desde la Fiscalía de Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público.

César Jáuregui no tenía conocimiento de la participación de agentes de la CIA en operativo

De acuerdo con José Ramón Flores, el exfiscal no tenía conocimiento de la participación de agentes extranjeros en el operativo donde se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas en abril 2026.

El abogado aseguró que César Jáuregui sí tenía conocimiento del desarrollo del operativo, toda vez que se trataba de una acción de gran escala; sin embargo, en ningún momento supo que los agentes de la CIA estuvieran participando.

“De manera categórica te puedo decir que él no tenía conocimiento de la existencia de los extranjeros en la vía oficial…él al momento del operativo, no tenía conocimiento de los extranjeros en ese mismo operativo” José Ramón Flores, abogado de César Jáuregui

Por ello, la defensa de César Jáuregui analiza las pruebas que se presentarán al término de los 2 meses de la investigación complementaria en favor del exfiscal para impugnar la vinculación a proceso por traición a la patria.

Asimismo, señaló que aún no se ha determinado la figura con la que se realizará la impugnación, pues podrían seguir la vía del amparo o la apelación.

“En el tema local tenemos pendiente…se va a impugnar la resolución, se está por determinar si se va por la vía de la apelación o del amparo. En la materia federal…vamos a tener que determinar cuál es la vía correspondiente que vamos a impugnar.” José Ramón Flores, abogado de César Jáuregui

Por otra parte, el abogado aseguró que, en todo caso, César Jáuregui no cometió traición a la patria sino que mostró “un patriotismo leal”.

Esto es porque, gracias a la presencia de los agentes extranjeros, se logró dar un fuerte golpe al narcotráfico en México.