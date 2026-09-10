Guadalupe Taddei designó a Roberto Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) tras salida de Claudia Arlett Espino.

Mediante un comunicado, el INE dio a conocer la designación hecha por la consejera presidenta con efectos a partir de este 9 de septiembre, tras analizar detalladamente su trayectoria profesional.

Por ello, el INE decidió que Roberto Félix López, quien hasta hoy miércoles 9 de septiembre era el director Ejecutivo de Organización Electoral, cumple con todos los requisitos de ley.

Roberto Félix López es designado encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE

Con la atribución que corresponde a Guadalupe Taddei como consejera presidenta, Roberto Félix López fue designado como encargado de despacho del INE, a partir de este miércoles 9 de septiembre.

Roberto Félix López asume como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE (INE)

De acuerdo con el INE, previo a su designación fue analizada de manera detallada la trayectoria profesional y académica de Roberto Félix López, lo que comprobó que cumple con los requisitos de ley.

Dentro del mismo instituto, Roberto Félix López se desempeñó como secretario técnico de Guadalupe Taddei, así como en la Coordinación Estratégica del INE y el Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Por lo que la trayectoria de Roberto Félix López fue definida como una garantía de que cuenta con los conocimientos para asumir las funciones de la Secretaría Ejecutiva del INE.

Secretaría Ejecutiva del INE: salida de Claudia Arlett Espino provoca cambios

Además del nuevo nombramiento de Roberto Félix López, Guadalupe Taddei hizo una segunda designación dentro del INE, en este caso para cubrir la dirección ejecutiva de Organización Electoral.

Será María del Carmen Colín Martínez quien quede como encargada de despacho del cargo que ocupaba Roberto Félix López, tras desempeñarse en la Dirección de Planeación y Seguimiento.

El INE asegura que María del Carmen Colín Martínez también cuenta con la experiencia necesaria para asumir el nuevo cargo por su trayectoria desde el extinto Instituto Federal Electoral.