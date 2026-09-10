Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien calificó de insuficiente el esfuerzo mexicano contra el narcotráfico.

La mandataria sostiene que estos señalamientos forman parte de la estrategia política interna de Estados Unidos debido a la proximidad de sus comicios de noviembre 2026.

“Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y, como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas” Claudia Sheinbaum

Por ello, la jefa del Ejecutivo instó a los funcionarios del país vecino a no utilizar a México como un elemento de confrontación en sus discursos electorales.

Claudia Sheinbaum responde a Marco Rubio y pide a Estados Unidos no usar a México en su campaña electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de Marco Rubio afirmando que sus señalamientos forman parte del proceso electoral de Estados Unidos.

“Nuevamente están queriendo usar a México y no está bien” Claudia Sheinbaum

Exigió a las autoridades y candidatos de Estados Unidos que no utilicen a México como argumento o tema político dentro de su contienda electoral, señalando que Washington debe enfocarse en atender sus propios problemas internos.

“Estados Unidos tiene sus problemas, entonces no se debe usar a México como parte de la campaña electoral de EU. Bastantes problemas tienen allá, que sus campañas se dediquen pues al tema de Estados Unidos, no tienen por qué usar a México en su campaña electoral” Claudia Sheinbaum

Defendió la soberanía nacional y planteó una relación bilateral basada en la coordinación sin subordinación, bajo la premisa de “cada quien en su territorio sus campañas”.

Asimismo, remarcó que México no interviene en los comicios estadounidenses y que tampoco debe existir injerencia en los mexicanos.

“México no tiene por qué ser un argumento en la elección de los EE.UU., porque es al pueblo de Estados Unidos al que hay que atender. Nosotros no nos metemos en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección” Claudia Sheinbaum

Cuestionó los cambios constantes en el discurso estadounidense, señalando que mientras unos días reconocen la buena cooperación y los avances de México, al día siguiente sostienen que los esfuerzos no son suficientes o lanzan advertencias sobre posibles consecuencias.

“Otra vez, unos días dicen ‘no, México está haciendo muy bien su trabajo y nos coordinamos muy bien’, y otro día ‘no, pero no están haciendo lo suficiente. Claro, si México hace su trabajo pues muy bien, pero si no, pues puede haber consecuencias’” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reitera que la relación con Estados Unidos se basa en la coordinación sin subordinación

Claudia Sheinbaum reiteró que México está dispuesto a colaborar en el combate al tráfico de drogas para reducir la violencia y evitar que las sustancias lleguen a territorio estadounidense, sosteniendo que la cooperación bilateral debe mantenerse.

Enfatizó que la relación de trabajo con Washington debe regirse estricta y permanentemente bajo el principio de coordinación sin subordinación, con la defensa de la soberanía nacional como límite.

Destacó que la cooperación debe continuar, pero sin que México sea utilizado como argumento o piñata dentro de la contienda política estadounidense.

“Coordinémonos, como lo hemos hecho hasta ahora, y cada quien en su territorio, sus campañas” Claudia Sheinbaum

Sostuvo que las autoridades estadounidenses también deben atender los problemas de su propio territorio, enfocándose en combatir el consumo interno de drogas y frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.

Expuso un reporte periodístico sobre la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), señalando que la agencia permitió deliberadamente el tráfico y venta de miles de pastillas de fentanilo en Nuevo México, evidenciando fallas dentro de su propio territorio.