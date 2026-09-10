Roberto Félix López es funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) con una larga trayectoria que lo convirtieron en encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

Este cambio dentro del INE se da tras la salida de Claudia Arlett Espino este miércoles 9 de septiembre, por motivos de salud, nombrada en noviembre 2024, después de 18 meses sin titular.

¿Quién es Roberto Félix López? Funcionario del INE

Roberto Carlos Félix López es funcionario del INE, que hasta este miércoles 9 de septiembre fungía como director ejecutivo de Organización Electoral del instituto, ahora el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

El funcionario del INE se había presentado en el reciente proceso para elegir a los consejeros faltantes, para ocupar el lugar de grupos vulnerables ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López? Funcionario del INE (INE)

Desde 2023 se había mencionado el nombre de Roberto Carlos Félix López para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, impulsado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

¿Qué edad tiene Roberto Félix López?

Nacido en Sonora, se desconoce el año de nacimiento de Roberto Félix López, en consecuente, su edad.

¿Qué signo zodiacal es Roberto Félix López?

La fecha de cumpleaños de Roberto Carlos Félix López es el 13 de febrero, por lo que su signo es Acuario.

¿Quién es la pareja de Roberto Félix López?

Sin embargo, se desconoce si Roberto Félix López está casado o su estado civil.

¿Roberto Félix López tiene hijos?

En el mismo tenor, no se tiene información si Roberto Carlos Félix López tiene hijos.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López? Funcionario del INE (INE)

¿Qué estudió Roberto Félix López?

Como destaca su perfil disponible en el portal del INE, Roberto Carlos Félix López es licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo.

También posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Baja California y otras especializaciones otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha:

Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales

Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución

Además de contar con una especialidad de Derecho Internacional Privado en su alma máter.

¿En qué ha trabajado Roberto Félix López?

Roberto Carlos Félix López se ha desempeñado en el INE como secretario Técnico de la Consejera Presidenta, así como en la Coordinación Estratégica.

En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora fungió como secretario Ejecutivo, desde noviembre 2014 a 2020.