Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), apenas un día antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.

A través de una carta, Claudia Arlett Espino argumentó que su salida se debía estrictamente a motivos de salud que requerían atención prioritaria y le impedían cumplir con las altas exigencias del cargo.

“Hoy, con la misma responsabilidad con la que acepté este encargo, considero que corresponde dar un paso al costado para atender mi salud y permitir que la institución continúe su marcha bajo condiciones óptimas para afrontar los retos que tiene por delante” Claudia Arlett Espino

Claudia Arlett Espino enfatizó en su carta de dimisión la importancia de mantener la estabilidad institucional y facilitar una transición ordenada de sus responsabilidades para no afectar la democracia mexicana.

Claudia Arlett Espino argumentó que por problemas de salud deja su cargo como Secretaría Ejecutiva del INE

Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable a la Secretaría Ejecutiva del INE argumentando principalmente motivos de salud y de equilibrio personal.

Esta fue la razón por la que Claudia Arlett Espino renunció al INE (@azucenau / X )

En su carta dirigida a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, expuso que valoraciones médicas recientes identificaron hallazgos que requieren atención prioritaria y un seguimiento sistemático.

“En fechas recientes, diversas valoraciones médicas han identificado hallazgos que requieren atención prioritaria y seguimiento sistemático para mi persona” Claudia Arlett Espino

Por lo que concluyó que no contaba con las condiciones de salud indispensables para encarar las responsabilidades del cargo con la plenitud exigida.

“Después de una reflexión responsable y profunda, he llegado a la convicción de que en este momento, no cuento con las condiciones de salud satisfactorias que considero indispensables para asumir el proceso electoral federal que está por comenzar, con la plenitud, continuidad y disponibilidad que exige tan alta responsabilidad” Claudia Arlett Espino

Claudia Arlett Espino precisó la necesidad de procurar un balance entre su desarrollo profesional y su vida personal.

Explicó que la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 -en el que se disputarán cargos federales y locales en las 32 entidades del país- demanda un nivel de dedicación operativa que en ese momento no le permitía fortalecer sus vínculos personales y familiares.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar” Claudia Arlett Espino

Claudia Arlett Espino enfatizó que su decisión responde a la convicción esencial de que el interés de la institución y de la ciudadanía debe prevalecer siempre sobre cualquier consideración personal.

“En este momento, la prioridad debe ser garantizar que su conducción se encuentre en las mejores condiciones y que todas las personas responsables de las tareas sustantivas puedan dedicar a ellas la totalidad de sus capacidades” Claudia Arlett Espino

Expresó que se retira convencida de que la democracia mexicana enfrenta el desafío de seguir profundizándose como un sistema plural, incluyente e intercultural, capaz de reconocer la diversidad de pueblos y comunidades, garantizando los derechos político-electorales en condiciones de igualdad y dignidad.

“Me retiro convencida de que la democracia mexicana enfrenta el desafío de seguir profundizándose como una democracia plural, incluyente e intercultural, capaz de reconocer efectivamente la diversidad de pueblos, comunidades, culturas, lenguas e identidades que integran nuestra Nación y de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de igualdad y dignidad” Claudia Arlett Espino

Expresó su gratitud a Guadalupe Taddei y a las consejerías electorales por el voto de confianza para desempeñarse en la Secretaría Ejecutiva y en la Secretaría del Consejo General.

Extendió su reconocimiento a las representaciones del Poder Legislativo, a las fuerzas partidistas y al personal del instituto por su compromiso institucional.

Esta fue la razón por la que Claudia Arlett Espino renunció al INE (@azucenau / X )

¿Cómo afecta la renuncia de Claudia Arlett Espino al proceso electoral?

La dimisión de Claudia Arlett Espino se presentó a pocas horas del inicio formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027, programado para el jueves 10 de septiembre a las 8:00 horas.

Al ser la Secretaría Ejecutiva la encargada de la conducción jurídica y administrativa de las elecciones, su titularidad es requerida para que el Consejo General pueda sesionar y dar arranque oficial al proceso.

Esto obligó a las consejerías a mantener reuniones en privado para acordar de urgencia quién asumirá el cargo de manera provisional.

No obstante, Espino puso a disposición su colaboración en los trabajos de transición para evitar afectaciones operativas en la Secretaría.

“Consciente de la necesidad de preservar la continuidad institucional en vísperas del proceso electoral, manifiesto mi disposición para realizar las acciones necesarias que permitan una entrega ordenada, transparente y documentada de los asuntos, información, recursos y responsabilidades a mi cargo” Claudia Arlett Espino

La Secretaría Ejecutiva -considerada la posición número dos en el órgano electoral- vuelve a quedar acéfala.

Este cargo había permanecido en disputa política e indefinición desde abril de 2023, hasta que se logró un consenso para el nombramiento de Espino en noviembre de 2024.