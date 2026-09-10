Roberto Carlos Félix López tomó protesta como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que asumió con efectos a partir del 9 de septiembre de 2026.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, designó a Roberto Félix, actual director ejecutivo de Organización Electoral, como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

“Designo como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto al Dr. Roberto Carlos Félix López, quien se venía desempeñando como director ejecutivo de organización electoral.” Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE

🔴 En pleno inicio del proceso electoral 2026-2027, el @INEMexico tomó protesta a Roberto Carlos Felix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.



➡️ La designación ocurre en una de las áreas clave para la organización de los comicios. pic.twitter.com/f8hUTI71J2 — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 10, 2026

El nombramiento ocurre después de la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE y a unos días del arranque del proceso electoral de 2027.

INE revisó la trayectoria de Roberto Félix antes de su nombramiento

A través de un comunicado, el INE explicó que antes de designar a Roberto Félix como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva se analizó su trayectoria profesional y académica.

Tras revisar su currículum y experiencia, el Instituto determinó que Félix López cumple con los requisitos establecidos en la ley para desempeñar el cargo de manera temporal.

El INE destacó que Roberto Félix también cuenta con experiencia en la administración electoral local, debido a que fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, entre noviembre de 2014 y marzo de 2020.

Por ello, el Instituto consideró que su trayectoria tanto en la administración electoral estatal como dentro de la estructura central del INE le proporciona los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

¿Qué cargos ha desempeñado Roberto Félix en el INE?

De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional Electoral, Roberto Carlos Félix López ha ocupado distintos cargos dentro del organismo, entre ellos:

Director Ejecutivo de Organización Electoral.

Secretario Técnico de la consejera presidenta.

Integrante de la Coordinación Estratégica del INE.

Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Además de su experiencia dentro del INE, Félix López fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, cargo que desempeñó de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Con su designación como encargado de despacho, Roberto Félix queda al frente de las funciones de la Secretaría Ejecutiva del INE de manera temporal, en la antesala del proceso electoral de 2027.