La presidenta Claudia Sheinbaum se burló de la posible alianza entre el PRI y el PAN, luego de la visita del expresidente Vicente Fox a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde se reunió con Alejandro Moreno.

“Pero resulta que no están muy bien, ni si quiera llegan a los dos dígitos en todas las encuestas, ni el PRI ni el PAN.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo de este 7 de septiembre, Sheinbaum sostuvo que el acercamiento entre priistas y panistas no representa una nueva alianza, pues, desde su perspectiva, el llamado PRIAN existe desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

Sheinbaum recuerda que el PRI y PAN “ni siquiera llegan a los dos dígitos”

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la fuerza política que actualmente conservan ambos partidos y recordó que PRI y PAN ya compitieron juntos en las elecciones de 2024, con resultados que calificó como malos.

En ese contexto, Sheinbaum ironizó sobre el respaldo que conserva la oposición y señaló que “ni siquiera llegan a los dos dígitos”, en referencia a sus niveles de apoyo político.

“Morena está desde 35 hasta 50 dependiendo de la encuesta; el PAN está en el 8%, 7%, el PRI también: 6%, 8%. Entonces ahora, fíjense los cuadros políticos del PAN, recurren a Fox” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum consideró que recurrir a figuras como Vicente Fox representa un intento por recuperar una fórmula que, dijo, está relacionada con una visión neoliberal, además de privilegios y corrupción.

Sheinbaum también afirmó que la alianza entre el PRI y el PAN no es reciente, sino que tiene antecedentes políticos de décadas atrás; por ello, descartó que la reunión de Fox con la dirigencia priista implique el surgimiento de una nueva coalición.

La presidenta sostuvo que, más que una renovación de la oposición, estos acercamientos representan el intento de regresar a un modelo político que, desde su perspectiva, ya fue rechazado por la ciudadanía.