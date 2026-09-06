Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer el avance en proyectos en vivienda, salud e infraestructura en Nuevo León en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta de México recorre el país para dar a conocer los avances en proyectos, programas sociales, seguridad y más en cada uno de los 32 estado del país.

Este primer fin de semana de gira de Claudia Sheinbaum, incluyó 10 estados, entre ello Nuevo León.

Sheinbaum detalla avances en infraestructura en Nuevo León

Claudia Sheinbaum enlistó proyectos concluidos, avances y los que están por empezar en diversas materias, como parte del Segundo Informe de Gobierno.

Uno de ellos fue el del Tren CDMX-Nuevo Laredo que pasará por Nuevo León.

De la misma manera anunció que se hace el Libramiento Matehuala-Entronque Puerto México así como actividades del programa de Conservación de la Red Federal de Carreteras.

Sheinbaum reporta avances en infraestructura educativa y de salud en Nuevo León

Claudia Shienbaum reconoció que Nuevo León es un lugar de emprendedores y trabajadores por lo que ha tenido un gran crecimiento, por ello se han hecho y están en plan escuelas, clínicas y hospitales:

5 nuevas preparatorias (en Juárez, García, Escobedo y Pesquería)

4 ampliaciones de preparatorias (en Apodaca, García, Guadalupe y Juárez)

Nuevo Hospital en Santa Catarina

Unidad de Medicina Familiar de Juárez del IMSS

Sustitución de la Unidad Médica Familiar Plus No. 15 del IMSS

Ampliación de Clínica-Hospital Constitución del ISSSTE

Claudia Sheinbaum reportó la presencia de 24 Centros Libres para Mujeres y reducción significativa del homicidio doloso.

Claudia Sheinbaum anuncia creación de casi 80 mil viviendas en Nuevo León

Claudia Sheinbaum anunció que en Nuevo León se están construyendo 79 mil 800 viviendas para trabajadores.

El plan llevado a cabo por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lleva un avance 24 por ciento.

De la misma manera reportó 66 mil créditos reestructurados/condonados para quienes habían seguido pagando su casa por años el anterior esquema “impagable” del Infonavit que cambió a otro de justicia social.