Sheinbaum auxilia a mujer desmayada durante evento en San Luis Potosí

Claudia Sheinbaum interrumpió momentáneamente su salida de la Arena Potosí, para auxiliar a una mujer de la tercera edad que se desvaneció al término de un evento masivo en San Luis Potosí.

La presidenta de México se acercó a la persona afectada luego de percatarse de la situación y permaneció atenta mientras la mujer recibía asistencia.

Sheinbaum atiende a mujer que se desmayó durante evento en San Luis Potosí (El Universal San Luis Potosí)

El incidente ocurrió tras la presentación de los avances de su Segundo Informe de Gobierno ante 21 mil asistentes, en una gira nacional que forma parte de su recorrido denominado Honestidad y Resultados.

Sheinbaum atiende a mujer que se desmayó durante evento en San Luis Potosí

Claudia Sheinbaum dio apoyo personalmente a una mujer que perdió el conocimiento al término de su presentación en la Arena Potosí.

La persona afectada comenzó a sentirse mal y se desvaneció mientras la presidenta de México pasaba por el lugar.

Ante tal situación, Sheinbaum se acercó a la mujer para auxiliarla y solicitó a quienes estaban alrededor que hicieran espacio para poder atenderla.

Sheinbaum atiende a mujer que se desmayó durante evento en San Luis Potosí (El Universal San Luis Potosí)

La presidenta de México estuvo con la mujer de la tercera edad hasta que llegaron los servicios médicos que le dieron asistencia.

Incluso, la acompañó hasta la ambulancia donde le brindaron la atención que requería.

Por el momento, no se han dado más detalles oficiales sobre el estado salud de la persona afectada.