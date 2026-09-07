Las lluvias en CDMX este 7 de septiembre y durante la noche del pasado 6, activaron la Alerta Roja en dos alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza, tal y como reveló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en canales oficiales.

La Alerta Roja se activó para las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ya que se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Mientras tanto, se mantienen activadas distintas alertas debido a la persistencia de precipitaciones fuertes en la CDMX.

¿Qué alcaldías tienen Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias?

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 y la madrugada del lunes 7 de septiembre de 2026 en las alcaldías:

Iztacalco

Venustiano Carranza

Precipitación esperada: Lluvia entre 50 y 70 mm

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.



Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.



Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias (@SGIRPC_CDMX / X)

CDMX activa Alerta Naranja en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tlalpan

Precipitación esperada: Lluvia entre 30 y 49 mm

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.



Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Recomendaciones:

No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; camina sobre puentes y banquetas.



Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.



Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.



En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias (@SGIRPC_CDMX / X)

CDMX coloca en Alerta Amarilla en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Precipitación esperada: Lluvia entre 15 y 29 mm

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.



Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.



Cierra puertas y ventanas.



No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.



Si sales de casa usa paraguas o impermeable.