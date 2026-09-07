Las lluvias en CDMX este 7 de septiembre y durante la noche del pasado 6, activaron la Alerta Roja en dos alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza, tal y como reveló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en canales oficiales.
La Alerta Roja se activó para las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ya que se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Mientras tanto, se mantienen activadas distintas alertas debido a la persistencia de precipitaciones fuertes en la CDMX.
¿Qué alcaldías tienen Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias?
Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 y la madrugada del lunes 7 de septiembre de 2026 en las alcaldías:
- Iztacalco
- Venustiano Carranza
- Precipitación esperada: Lluvia entre 50 y 70 mm
- Peligros asociados:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Recomendaciones:
- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.
- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
CDMX activa Alerta Naranja en las alcaldías:
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Precipitación esperada: Lluvia entre 30 y 49 mm
- Peligros asociados:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.
- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
- Recomendaciones:
- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; camina sobre puentes y banquetas.
- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.
CDMX coloca en Alerta Amarilla en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
- Precipitación esperada: Lluvia entre 15 y 29 mm
- Peligros asociados:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Recomendaciones:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.