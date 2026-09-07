Las lluvias en CDMX este 7 de septiembre y durante la noche del pasado 6, activaron la Alerta Roja en dos alcaldías: Iztacalco y Venustiano Carranza, tal y como reveló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en canales oficiales.

La Alerta Roja se activó para las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ya que se esperan lluvias de entre 50 y 70 milímetros, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Mientras tanto, se mantienen activadas distintas alertas debido a la persistencia de precipitaciones fuertes en la CDMX.

¿Qué alcaldías tienen Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias?

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 y la madrugada del lunes 7 de septiembre de 2026 en las alcaldías:

  • Iztacalco
  • Venustiano Carranza
  • Precipitación esperada: Lluvia entre 50 y 70 mm
  • Peligros asociados:
    • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.
    • Caída de ramas, árboles y lonas.
  • Recomendaciones:
    • Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.
    • Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias (@SGIRPC_CDMX / X)

CDMX activa Alerta Naranja en las alcaldías:

  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Tlalpan
  • Precipitación esperada: Lluvia entre 30 y 49 mm
  • Peligros asociados:
    • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.
    • Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
  • Recomendaciones:
    • No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; camina sobre puentes y banquetas.
    • Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
    • Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
    • En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias (@SGIRPC_CDMX / X)

CDMX coloca en Alerta Amarilla en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco
  • Precipitación esperada: Lluvia entre 15 y 29 mm
  • Peligros asociados:
    • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
    • Caída de ramas, árboles y lonas.
  • Recomendaciones:
    • Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
    • Cierra puertas y ventanas.
    • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
    • Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias
Se activan Alertas en las diferentes alcaldías de la CDMX por lluvias (@SGIRPC_CDMX / X)