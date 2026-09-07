La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Nuevo León como parte de su gira de trabajo de rendición de cuentas “Honestidad y resultados” y Samuel García gradeció a la mandataria por su trabajo en el estado.

“Se acaba de despedir la presidenta (...) quiero agradecerle, estuve muy al pendiente de su discurso y quiero agradecerle por el gran proyecto del tren” Samuel García

Samuel García agradeció la visita de Claudia Sheinbaum a Nuevo León y por el proyecto del Tren del Norte que conectará el estado con la CDMX y destacó que la ruta de Saltillo a Nuevo Laredo será beneficiosa para los regios.

Samuel García agradece a Claudia Sheinbaum por su trabajo en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León compartió un video en redes sociales para agradecer a Claudia Sheinbaum por los nuevos proyectos que incluyen al estado.

Claudia Sheinbaum inauguró un hospital en Santa Catarina y destacó los avances del Tren del Norte, el cual conectará a Nuevo León con la CDMX y otros estados.

Samuel García destacó que a ellos le interesa la ruta que va de Saltillo a Nuevo Laredo, ya que tendrá estaciones en Monterrey y estas estarán conectadas con el Metro.

Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su visita a Nuevo León, muchas gracias por los proyectos del gobierno federal en el estado y felicidades por su segundo informe. 🦁👊 pic.twitter.com/sOSMGdm7KB — Samuel García (@samuel_garcias) September 6, 2026

“Quiero agradecerle por el gran proyecto del tren, el tren de pasajeros que a Nuevo León que respecto nos interesa es de Saltillo a Nuevo Laredo, va a tener estaciones en la ciudad y eso luego se va a conectar con el Metro” Samuel García

El gobernador de Nuevo León cerró su agradecimiento a Claudia Sheinbaum, confirmando la construcción de casi 80 mil casas en Nuevo León.

Claudia Sheinbaum asegura que el Tren del Norte estarpa listo en 2030

Durante la presentación de su segundo informe de gobierno en Nuevo León, Claudia Sheinbaum dio detalles de la construcción del Tren del Norte.

Claudia Sheinbaum explicó que con el Tren del Norte los ciudadanos de Nuevo León podrán acudir a la CDMX y Nuevo Laredo de forma rápida y segura.

La construcción del Tren del Norte con ruta CDMX, Monterrey y Nuevo Laredo con una inversión de más de 109 mil millones de pesos.

Este proyecto tiene un 3% de avance en el tramo de Saltillo-Nuevo Laredo.

Por último, Claudia Sheinbaum destacó la construcción del Hospital de Santa Catarina y la construcción de 79 mil 800 viviendas.