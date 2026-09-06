Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó que los programas de Bienestar en el estado de Nuevo León que llegan a 1.5 millones de beneficiarios, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

“583 mil adultos mayores reciben sus pensiones dentro Nuevo León. Personas con discapacidad 49 mil 415 personas que reciben un apoyo. Seis mil 428 jóvenes reciben el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, es falso eso que dicen que se les da el apoyo para que no trabajen... los jóvenes reciben una beca si van a preparatoria pública, en Nuevo León son140 mil 421... un millón y medio reciben un apoyo directo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Como cada fin de semana, Claudia Sheinbaum recorre el país en varias entidades, actividad que aprovechó para seguir difundiendo los resultados de su administración.

Este fin de semana la presidenta visitó 10 estados para compartir su Segundo Informe a fin de acudir a todas las entidades:

Morelos Durango Zacatecas San Luis Potosí Aguascalientes Colima Jalisco Nayarit Nuevo León Coahuila

Sheinbaum detalla 1.5 millones de beneficiarios con programas de Bienestar en Nuevo León

Claudia Sheinbaum reportó que en total en Nuevo León son 1.5 millones de beneficiarios con Programas de Bienestar.

Dijo que las becas se otorgan para acortar la brecha ente estudiantes con mejores promedios y con quienes no los tienen.

Los fertilizantes son elaborados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y en ello permitió que no hubiera escasez en México ante el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en Irán.

Sobre Jóvenes Construyendo, Sheinbaum dijo que es falso que se les dé el apoyo para que no trabajen:

Pensión para el Bienestar: 583 mil adultos mayores

Personas con discapacidad: 49 mil 415

Jóvenes Construyendo el Futuro: 6 mil 428

Becas para jóvenes de preparatoria 140 mil 421

Producción para el Bienestar: 11 mil 495 pequeños productores

Fertilizantes: 9 mil 723 productores

Leche para el Bienestar: 80 mil familias

Mantenimiento en escuelas: 845 escuelas La Escuela es Nuestra: 80 preparatorias

Sheinbaum habló de nuevos programas como Pensión Mujeres Bienestar y Becas Rita Cetina para secundaria y primaria.

Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa, Mariana Rodríguez, recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio de Gobierno a las 10:52 horas previo a su encuentro con la ciudadanía.

Además de programas sociales, Claudia Sheinbaum habló de proyectos de agua, movilidad e infraestructura desde la Explanada de los Héroes de Monterrey, frente al Palacio de Gobierno.

Desde antes de las 9:00 horas de vieron personas llegando al punto donde se programó el inicio del evento a las 10:30 horas.