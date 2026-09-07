Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, espera la cooperación de Estados Unidos para proteger al lobo gris mexicano.

“Es una especie que es transfronteriza y tiene protección aquí en nuestro país. Hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción o dependiendo su nivel en el número de ejemplares que existen tienen un nivel de protección distinto. Entonces lo que evidentemente lo que se tiene que hacer entre México y Estados Unidos es una coordinación. Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque esto no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera es una especie que tenemos que conservar" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurren tras una orden ejecutiva de su homólogo Donald Trump para retira la protección a la especie con el fin de apoyar al sector ganadero estadounidense.

Además Trump planea retirar la protección al lobo gris mexicano.

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