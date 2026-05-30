La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) anunció que no hay acuerdos con las autoridades tras siete horas de reunión con la Segob.

Este viernes 28 de mayo, integrantes de la CNTE retomaron la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), así como el ISSSTE y el gobierno de Oaxaca.

La secretaria de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, había exigido previo a la reunión respuestas para los maestros, tanto de su pliego petitorio como de la agresión en Villa de Mitla.

La mesa se llevó a cabo a en el cuarto día de movilizaciones en Ciudad de México (CDMX) de la Sección 22 de la CNTE, que anunció que no dejará la entidad y continuarán las protestas.

CNTE no logra acuerdos con autoridades tras reunión con Segob (Segob)

CNTE no logra acuerdo con las autoridades tras reunión con Segob

A las 19:00 horas de este viernes 29 de mayo, el magisterio anunció la salida de los integrantes de la CNTE de la reunión con Segob pero sin lograr acuerdos.

Tal como señalaron, los maestros de la CNTE participaron en una mesa de diálogo tripartita con Segob, la cual duró siete horas y media, sin resoluciones importantes.

Derivado de la reunión y la falta de acuerdos, la Sección 22 de la CNTE anunció que la asamblea estatal sesionará para decidir sus acciones a seguir, este sábado 30 de mayo.

Yenny Aracely Pérez señaló que no se lograron acuerdos ni grandes avances en las respuestas para su pliego petitorio de 79 puntos, por lo que continuarán las protestas.

Tras la salida de la reunión, los integrantes de la CNTE que permanecían en las inmediaciones de Segob se retiraron, sin hasta el momento bloquear vialidades.

CNTE no logra acuerdos con autoridades tras reunión con Segob (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

CNTE exigió detención y destitución del alcalde de Villa de Mitla en reunión con Segob

Además del pliego petitorio, la Sección 22 de la CNTE sumó una nueva demanda en la reunión con Segob: la detención del alcalde con licencia de Villa de Mitla.

Derivado de las agresiones, la CNTE señaló a las autoridades que se debe inhabilitar a Esaú López Quero, además de detener a los policías que agredieron a sus compañeros.

Al respecto, el fiscal de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez, les aseguró que se mantienen las investigaciones y que el alcalde con licencia ya rindió su declaración.

Sin embargo, la CNTE señaló al salir de la reunión que exigen justicia, además de que se de la reparación del daño para los maestros agraviados.