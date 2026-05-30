La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró desmantelar la organización delictiva conocida como “Del Caballito”, a la que se acusó se usar empresas fachada para emitir facturas falsas.

“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema de “El Caballito” es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos" Ulises Lara. Vocero de la FGR

Por medio de un mensaje en video, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, destacó que las investigaciones permitieron identificar el esquema de operación del grupo que, dijo, incurría en evasión fiscal.

Además, resaltó que derivado de los trabajos que se han puesto en marcha, se han logrado diversas detenciones de presuntos miembros de “Del Caballito” y el aseguramiento de elementos de prueba.

Así operaba “Del Caballito”, organización criminal que utilizaba empresas fachada para emitir facturas falsas

La FGR informó que desmanteló a una organización criminal denominada “Del Caballito”, dedicada a diseñar esquemas de evasión fiscal mediante empresas fachada y la emisión de facturas falsas.

En su mensaje, Ulises Lara explicó que el mecanismo consistía en constituir despachos propios que ofrecían a compañías reales, comprobantes fiscales apócrifos para reducir su carga impositiva.

Con las empresas fachada, registraban domicilios fiscales en distintos estados y generaban comprobantes que simulaban transacciones, permitiendo el ingreso de recursos ilícitos.

El flujo de dinero se distribuía mediante operaciones ficticias, disminuyendo el pago de impuestos y sosteniendo un circuito paralelo que afectaba directamente a la hacienda pública nacional.

En ese sentido, el vocero indicó que “Del Caballito” consolidó un modelo de evasión que combinaba ingeniería contable, facturación falsa y empresas fachada con un alcance interestatal.

“Del Caballito” utilizaba empresas fachada para emitir facturas falsas (FGR)

FGR desarticuló “Del Caballito”; hay varios detenidos

Al informar sobre las acciones para desmantelar “Del Caballito”, el vocero de la FGR expuso que acciones conjuntas permitieron la captura de los integrantes de la organización criminal.

Con respecto a ello, el portavoz de la dependencia refirió que las investigaciones permitieron ubicar y detener a una serie de personas que se indica, se tratan de presuntos miembros de “Del Caballito”:

Michael “N” (posible líder)

Salvador “N” (posible líder)

Laura Belén “N”

Luis “N”

Manuel “N”

Elda “N”

Monserrat “N”

Lilia “N”

En cuento a los elementos de prueba que han sido asegurados y puestos a disposición de las autoridades, explicó que se tratan de distintos activos como el caso de los siguientes: