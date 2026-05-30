Después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido Morena presentó las 4 tareas clave de la nueva Comisión de Verificación de Candidaturas:

Revisar perfiles Dar certeza al pueblo Evitar participación de vínculos ilícitos Fortalecer la democracia

En sus redes sociales, Morena dijo respaldar la creación de la Comisión de Verificación de Candidaturas bajo el lema: “Quien no deba nada, no debe temer revisión”.

Las 4 tareas clave de la nueva Comisión de Verificación de Candidaturas

Ariadna Montiel respalda la revisión de candidaturas

En torno al nuevo organismo, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, dijo apoyar la revisión de candidaturas para fortalecer la democracia y proporcionar certeza al pueblo.

“La transformación también implica transparencia y rendición de cuentas”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Además, defendió que quienes aspiren a representar al pueblo deben estar dispuestos a ser revisados por la nueva Comisión de Verificación de Candidaturas.

El comunicado agrega que este nuevo organismo permitirá realizar unas elecciones íntegras:

Sin privilegios

Sin protección política

Sin pactos en lo oscurito

Ariadna Montiel respalda la revisión de candidaturas (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Senado votará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en próximos días

Cabe destacar que, con 271 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

Después de obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma para establecer esta comisión continuará su trámite legislativo en el Senado, donde será discutida y sometida a votación en los próximos días.