La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los agremiados de la Sección 22 de Oaxaca que están en la Ciudad de México (CDMX) insisten en llegar al Zócalo.

Aunque la CNTE ya sostiene conversación con la Secretaría de Gobernación (Segob), el magisterio insiste en querer hablar directamente con la presidenta de México.

CNTE busca llegar al Zócalo para hablar con Claudia Sheinbaum

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX impidieron el ingreso de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca al Zócalo, pero el magisterio no desiste.

Según un reporte para Azucena Uresti, los agremiados que actualmente están en plantón en 5 de Mayo en el Centro Histórico de la CDMX, aún insisten en ingresar al Zócalo.

¿El objetivo? la CNTE busca dialogar con Claudia Sheinbaum sobre el pliego petitorio que ya entregaron a Segob, la Secretaría de Educación Pública (SEP), gobierno de Oaxaca, entre otras instituciones.

Sin embargo, la policía de la CDMX también se encuentra rodeando el Zócalo para impedir el acceso de la CNTE.

Por otra parte, la Coordinadora alertó que el 1 de junio realizarían una marcha nacional por lo que también se prevé su insistencia en ingresar al Zócalo para hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum.