La Secretaría de Gobernación urgió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a mantener el diálogo ante los bloqueos en la Ciudad de México (CDMX) la tarde del 28 de mayo.

“Gobernación hace un respetuoso llamado a las maestras y maestros a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos”. CNTE

En un comunicado, se insta a los maestros de la CNTE a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, pues la movilidad de la CDMX es necesaria para los capitalinos.

El llamado de Gobernación ocurre en medio de las afectaciones en el Circuito Interior. Sin embargo, la CNTE ha expresado su inconformidad con las mesas de diálogo y ha reiterado protestas el:

1 de junio

Posiblemente, durante el Mundial 2026

Gobernación urge a la CNTE a mantener el diálogo ante bloqueos en CDMX (Gobernación )

Gobernación reitera apertura al diálogo con la CNTE

Ante los bloqueos en CDMX por parte de maestros de la CNTE, la Secretaría de Gobernación expresó su reconocimiento al derecho de los inconformes a manifestarse libremente.

Además, afirmó que las autoridades federales siguen dispuestas a mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio a través del diálogo y por la vía institucional.

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública tienen disposición para continuar el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad” Gobernación

Gobernación también señaló que está abierta a seguir buscando soluciones que permitan avanzar en beneficio de los maestros y las maestras, sin perjudicar a la población.

Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma y Bucareli (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

CNTE no confía en diálogo con Gobernación y amagan con nuevos bloqueos

A pesar del comunicado de Gobernación, los maestros de la CNTE se han negado a confiar en las mesas de diálogo con el gobierno federal, pues señalan que estas “no han dado los avances”.

Los maestros han dicho que seguirán las movilizaciones y el plantón del 1 de junio, incluso en la inauguración del Mundial 2026, mientras no haya respuestas concretas y no sean atendidas sus exigencias.