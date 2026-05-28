Este jueves 28 de mayo, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paraliza el cruce de Reforma y Circuito Interior con un megabloqueo.

La movilización de la CNTE fue en respuesta a las agresiones a profesores en el municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, por parte del presidente municipal Esaú López Quero ocurridas el día de ayer.

Así afecta el megabloqueo de la CNTE en Reforma y Circuito Interior a la CDMX

Las movilizaciones de la CNTE ya han afectado el cruce de Reforma y Circuito Interior con megabloqueo; de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el conglomerado partió desde la Estela de Luz.

Siguiendo el avance de la movilización de la CNTE sobre la Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar al Circuito Interior en la CDMX.

⚠️CNTE bloquea Circuito Interior a la altura del Paseo de la Reforma



Los maestros se mantienen resguardados del sol en los bajo puentes de la vialidad.



Paseo de la Reforma y Chapultepec son las alternativas viales.



🗞️📹@ulisess_s18 vía @Radio_Formula pic.twitter.com/EXC03lDNfs — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

Por lo que el megabloqueo de la CNTE se mantiene en ambos sentidos de Circuito Interior, a la altura de Chapultepec, mientras que los integrantes permanecen en resguardo bajo el puente.

Asimismo, en reportes de la movilización de la CNTE, se pudo ver a integrantes retirar separadores de carriles para colocarlos como barrera e impedir el paso de automovilistas en la zona.

🔴 Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, #CDMX ⚠️



Los manifestantes retiraron separadores de carriles para colocarlos como barrera e impedir el paso de automovilistas en la zona, donde la circulación ya se… pic.twitter.com/53MWKHtsoZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

Las alternativas viales ante megabloqueo de la CNTE en Reforma y Circuito Interior

Ante el megabloqueo de la CNTE con el cierre en ambos sentidos de Reforma y Circuito Interior, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México recomendó utilizar como alternativas viales Periférico, Avenida Insurgentes y Eje 1 Poniente.

Así como prevenir embotellamientos en las zonas, pues el megabloqueo de la CNTE ya provoca afectaciones viales tanto vehículos particulares, como para el transporte público en la zona.