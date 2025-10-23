Tania Larios, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en CDMX, señaló “que nos pinten del color que sea” para dar a conocer que están abiertos a construir una alianza con Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones 2027.

Así lo dijo luego de señalar que deben crear un gran frente, no solos con Movimiento Ciudadano sino incluido el Partido Acción Nacional (PAN) luego de que este hizo su “relanzamiento” sin alianzas.

“Haría todo, yo ya dije, que nos pinten del color que sea pero hay que sacar a Morena… si se trata de México no podemos estar diciendo que no” Tania Larios. PRI CDMX

Previamente, Tania Larios dijo que “nos pintaríamos de azul y naranja si es necesario” tal como lo hace Morena y sus aliados.

La dirigente local destacó que ni Morena se puede dar el lujo no aliarse con el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que la oposición no tendría que deshacerse de alianzas.

PRI se pintaría de naranja si fuera necesario

Tania Larios dijo que el PRI ha sabido sacrificarse y como ejemplo está que los candidatos en las pasadas elecciones fueron Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Por eso dijo que con y tal de ganarle a Morena “nos pintaríamos de azul y naranja si es necesario”, colores del PAN y Movimiento Ciudadano.

PRI señala que se debe priorizar a México

En otros momentos la dirigente de PRI CDMX criticó al PAN luego de su “relanzamiento” en el cual señalaron que no harían alianzas.

La dirigente destacó que se tiene que pensar no solo como partido sino anteponer como prioridad a México.