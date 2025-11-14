Gerardo Fernández Noroña compartió un documento del Senado en el que se establecen sus gastos de su viaje a Francia, realizado el pasado marzo a Estrasburgo.

Dicho viaje para la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos fue polémico debido a diversos señalamientos hacia Gerardo Fernández Noroña por sus gastos de avión, lo que descartó.

Gerardo Fernández Noroña (Captura de pantalla )

Gerardo Fernández Noroña presenta documento del Senado con sus gastos del viaje a Francia

Mediante sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña presentó un documento emitido por el Senado el pasado 13 de noviembre, en el que se precisa la información oficial del viaje a Francia, con sus comprobantes de gastos.

Acorde con el documento del Senado, la factura presentada por Gerardo Fernández Noroña con fecha del 13 de marzo fue por 102 mil 686 pesos, de la cual se reembolsaron 36 mil 480 pesos sólo 12 días después.

El Senado añade que se reembolsó el traslado de Gerardo Fernández Noroña del tren París-Estrasburgo-París por 6 mil 975 pesos, y los viáticos de su viaje a Francia fueron por 47 mil 933.33 pesos.

Los documentos comprobatorios del viaje de Gerardo Fernández Noroña en marzo estarían compartidos en una liga, en la página 45 como menciona el oficio del Senado.