Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insistió en construir una alianza con Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano (MC) para competir contra Morena en las elecciones de 2027.

El líder priista advirtió que los partidos de oposición deben competir en bloque, pues, de lo contrario, se dividiría el voto y se beneficiaría al partido oficialista.

“El que no vaya en un bloque divide el voto, le da la opción a Morena” Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el dirigente del PRI habló sobre las posibles alianzas rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán cargos legislativos y se disputarán 17 gubernaturas.

Alejandro Moreno ha insistido en distintas ocasiones en que el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y Movimiento Ciudadano deben construir una alianza para enfrentar a Morena y sus aliados en los próximos comicios.

Sin embargo, hasta ahora Movimiento Ciudadano, cuya dirigencia nacional encabeza Jorge Álvarez Máynez, no ha aceptado la propuesta del PRI para integrar un bloque opositor rumbo a 2027.

Alejandro Moreno acusa que votar por Movimiento Ciudadano divide el voto opositor

Alejandro Moreno aseguró que, mientras Movimiento Ciudadano mantenga su decisión de competir por separado, votar por ese partido representaría dividir el voto de la oposición.

“Darle un voto a Movimiento Ciudadano es dividir el voto opositor” Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

El priista también advirtió que competir por separado en las próximas elecciones podría favorecer a Morena en la disputa por las gubernaturas y otros cargos de elección popular.

Por ello, sostuvo que actualmente la oposición solo puede obtener mejores resultados electorales mediante una coalición.

Alejandro Moreno agregó que una alianza amplia también podría permitir a la oposición disputar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y el Senado.

El dirigente priista aseguró que buscará impulsar la construcción de un nuevo bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno llama a Álvarez Máynez “político de horno de microondas”

Durante la entrevista con Azucena Uresti, Alejandro Moreno también lanzó críticas contra Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

El líder del PRI llamó a Máynez “político de horno de microondas”, aunque no explicó completamente el significado de la expresión.

“Yo no soy un político de horno de microondas como Máynez, eh, o sea como Máynez, que por cierto fue regidor del PRI y diputado local del PRI y pedía el voto para Enrique Peña Nieto en el 2012 y luego se fue diputado federal plurinominal(...) Dante también estaba en el PRI, Ivonne estaba en el PRI”. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno recordó que diversos políticos que actualmente militan en Movimiento Ciudadano tuvieron anteriormente vínculos con el PRI.

Sobre el pasado político de Jorge Álvarez Máynez, el dirigente priista afirmó que en 2012 apoyó la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de dialogar con otros perfiles de Movimiento Ciudadano, como Luis Donaldo Colosio Riojas, Alejandro Moreno aseguró que está dispuesto a hablar con distintos integrantes del partido para buscar una alianza electoral rumbo a 2027.

El dirigente del PRI insistió en que buscará construir un frente opositor amplio para competir contra Morena y sus aliados en las próximas elecciones.