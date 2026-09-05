El PRI lanzó un spot contra Movimiento Ciudadano, a pesar de que días antes su dirigente Alejandro “Alito” Moreno se había mostrado insistente en formar una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

En el video, aparece un hombre con sombrero y chaleco de Morena poniéndose unos tenis “fosfo fosfo”, en alusión a Movimiento Ciudadano, acusando indirectamente una posible “coalición”.

La campaña surge en respuesta a las negativas de Movimiento Ciudadano a aliarse con la oposición, situación que ha sido reprochada por el PRI y el mismo Alito Moreno.

PRI endurece críticas contra Movimiento Ciudadano por negarse a alianza

El spot se suma a una serie de publicaciones del PRI en las que acusa una posible coalición entre Morena y Movimiento Ciudadano, ya que el partido naranja no ha querido unirse a la coalición opositora.

Cuando el país necesita de una alianza opositora que podría vencer al régimen en 2027 y así detener la destrucción de México, MC le hace el trabajo sucio a Morena.<a href="https://x.com/PRI_Nacional/status/2095626539228385731/photo/1" rel=""></a>

PRI

Recién días antes, el dirigente Alito Moreno había reforzado sus llamados a la oposición a formar un bloque opositor para tener mayores posibilidades de derrotar a Morena.

Sin embargo, al recibir el rechazo de Movimiento Ciudadano, el dirigente llamó “esquiroles” a los militantes e incluso los acusó de ser “una verdadera vergüenza” para la oposición.

PRI lanza spot contra MC
PRI lanza spot contra MC

Alito Moreno arremete contra Jorge Álvarez Maynez por negar alianza PRI-MC

Alejandro “Alito” Moreno arremetió contra Jorge Álvarez Máynez luego de que el partido naranja rechazara nuevamente la posibilidad de una alianza con el tricolor rumbo a las elecciones de 2027.

La confrontación comenzó después de que el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el PRI “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera” y menos para construir un frente opositor.

En respuesta, Alito Moreno lanzó una crítica directa contra Jorge Álvarez Máynez: “Si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Máynez”, en alusión a videos del emecista.

Alito Moreno presumía que Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga son sus “brothers” pero lo dejaron en visto.
Alito Moreno (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)