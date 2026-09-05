El PRI lanzó un spot contra Movimiento Ciudadano, a pesar de que días antes su dirigente Alejandro “Alito” Moreno se había mostrado insistente en formar una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

En el video, aparece un hombre con sombrero y chaleco de Morena poniéndose unos tenis “fosfo fosfo”, en alusión a Movimiento Ciudadano, acusando indirectamente una posible “coalición”.

La campaña surge en respuesta a las negativas de Movimiento Ciudadano a aliarse con la oposición, situación que ha sido reprochada por el PRI y el mismo Alito Moreno.

PRI endurece críticas contra Movimiento Ciudadano por negarse a alianza

El spot se suma a una serie de publicaciones del PRI en las que acusa una posible coalición entre Morena y Movimiento Ciudadano, ya que el partido naranja no ha querido unirse a la coalición opositora.

Cuando el país necesita de una alianza opositora que podría vencer al régimen en 2027 y así detener la destrucción de México, MC le hace el trabajo sucio a Morena.<a href="https://x.com/PRI_Nacional/status/2095626539228385731/photo/1" rel=""></a> PRI

Recién días antes, el dirigente Alito Moreno había reforzado sus llamados a la oposición a formar un bloque opositor para tener mayores posibilidades de derrotar a Morena.

Sin embargo, al recibir el rechazo de Movimiento Ciudadano, el dirigente llamó “esquiroles” a los militantes e incluso los acusó de ser “una verdadera vergüenza” para la oposición.

PRI lanza spot contra MC

Alito Moreno arremete contra Jorge Álvarez Maynez por negar alianza PRI-MC

Alejandro “Alito” Moreno arremetió contra Jorge Álvarez Máynez luego de que el partido naranja rechazara nuevamente la posibilidad de una alianza con el tricolor rumbo a las elecciones de 2027.

La confrontación comenzó después de que el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el PRI “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera” y menos para construir un frente opositor.

En respuesta, Alito Moreno lanzó una crítica directa contra Jorge Álvarez Máynez: “Si de borracheras quieren hablar, pregúntenle a Álvarez Máynez”, en alusión a videos del emecista.