Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), cerró la puerta a pactar una alianza con el PRI rumbo a las elecciones 2027.

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez cuestionó que el PRI busque un coalición con MC con la intención de derrotar a Morena en los próximos procesos electorales.

Álvarez Máynez señala al PRIAN como responsables de que Morena llegara al poder

Ante el llamado del PRI para formar un bloque opositor rumbo a las elecciones 2027, Álvarez Máynez cerró la puerta para que MC pueda unirse a esta propuesta.

En este sentido, el dirigente emecista compartió una fotografía donde aparecen políticos del PRI y el PAN como Manuel Añorve, Vicente Fox y Alejandro “Alito” Moreno.

Directamente, Álvarez Máynez señaló a los integrantes de ambos partidos de ser los responsables de que Morena llegara al poder desde las elecciones 2018.

“Dicen que nos unamos a ellos para “ganarle a Morena”. Pero la razón por la que Morena llegó al poder es por cómo ellos gobernaron". Álvarez Máynez

Anteriormente, ha subrayado que MC no pretenden asumir los costos del desgaste social de otras fuerzas políticas rumbo a los próximos procesos electorales.

Por ello, Álvarez Máynez reitera que el escenario idóneo actual consiste en que tanto su partido como el PAN y el PRI busquen consolidarse de manera independiente entre los votantes y no como una sola coalición.

Sin embargo, esto no frena la relación legislativa, manteniendo un diálogo abierto con liderazgos individuales destacados de cada uno de los partidos.