Ivonne Ortega respondió de manera tajante a Alejandro Moreno y descartó formalizar una alianza de Movimiento Ciudadano (MC) con el PRI rumbo al 2027.

La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido mantendrá su independencia política y no se sumará al llamado de Alejandro Moreno para formar un bloque opositor.

“Movimiento Ciudadano lo ha manifestado en diferentes momentos: va a ir solo, no va en alianza con ninguno de los partidos”. Ivonne Ortega

Ivonne Ortega rechaza alianza con Alejandro Moreno y el PRI para 2027

En conferencia de prensa, Ivonne Ortega rechazó unirse al llamado del dirigente nacional del PRI, quien instó a todos los partidos de oposición a formar un solo bloque para las elecciones 2027.

La diputada reiteró que MC competirá en solitario, reiterando que la misión de su partido no es proteger intereses particulares ni posiciones de ciertos liderazgos de otras fuerzas políticas.

Para Ortega, la verdadera meta de los emecistas es transformar de raíz las reglas del sistema político, en lugar de pactar con dirigentes cuestionados que únicamente buscan su propia auto-preservación como Moreno.

“Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos, que es lo que hace Alejandro Moreno, el presidente del PRI, tratando de conservar su posición”. Ivonne Ortega

Aunado a ello, también rechazó aliarse con el PAN, partido que en el pasado intentó unir fuerzas con MC para contender con el Morena y el propio PRI.

Así, Ortega reiteró que en las próximas elecciones el único vínculo estratégico de MC se establecerá de forma directa con los electores y la sociedad civil en las urnas.