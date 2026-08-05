Donald Trump, presidente de Estados Unidos, seguirá combatiendo el trasiego de armas a México, aseguró Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en nuestro país.

“En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego. Estas acciones demuestran el compromiso de Donald Trump de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos

Así lo dijo ante la detención de 30 personas en Phoenix, Arizona, señaladas de traficar armas a nuestro país, acción con la que se desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego.

Ronaldl Johnson dijo que cada arma de fuego representa un avance porque no llega a un cartel y se trabaja de manera conjunta con el gobierno mexicano.

Ronald Johnson presume decomiso de 50 mil armas desde Estados Unidos

Ronald Johnson dijo que durante la administración Trump se han decomisado 50 mil armas “y aún no hemos terminado”.

Las investigaciones sobre las personas detenidas continúan en el Servicio de Investigación de Seguridad Nacional; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF); la Patrulla Fronteriza; y otros departamentos locales en Arizona.

Identifican a líder de red de tráfico de armas de Estados Unidos a México; detienen a Fernando Daniel Castro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que las detenciones se hicieron tras dos años de investigaciones a un grupo de personas que se les presentaron 158 cargos.

El líder de a red que hacía declaraciones falsas en la compra de armas y las traficaba sin licencia es Fernando Daniel Castro.

De acuerdo con la acusación, gente cercana a Fernando Daniel Castro buscaba a otras personas para comprar armas en su nombre y las traficaba con el conocimiento de que serían enviadas a México. Algunas de estas armas son pistolas Glock 19 y rifles tipo AK.

Este golpe a Fernando Daniel Castro y su grupo se dio a partir de cuatro casos federales por tráfico de armas a México en los que se lograron sentencias de marzo y junio de 2026.