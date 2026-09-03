Ronald Johnson lanzó una advertencia a los cárteles del narcotráfico y señaló que el combate al crimen organizado no se quedará en el decomiso de sustancias y armas.

A través de un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México sentenció que los gobiernos irán tras “lo que más les duele” su dinero.

Asimismo, resaltó la importancia del CI-FIRST, donde autoridades de México y Estados Unidos, así como el sector privado, concentran información que puede llevar al desmantelamiento de las redes criminales.

Las drogas y armas pueden ser reemplazadas, el dinero no, amenaza Johnson

El embajador Ronald Johnson señaló que para los cárteles las drogas y armas pueden ser reemplazadas para continuar con sus negocios ilícitos.

Sin embargo, cuando se les quitan los recursos, se golpea el corazón de las operaciones con los que:

compran fentanilo y precursores químicos

adquieren armas

reclutan

reconstruyen sus redes

financian otros delitos

“Las drogas y las armas pueden ser reemplazadas. Pero cuando les quitamos los recursos… golpeamos el corazón de sus operaciones. Al quitarles el dinero, les quitamos la capacidad de reorganizarse y seguir dañando a nuestras comunidades”

De acuerdo con Ronald Johnson, el decomisar sus recursos también es parte del combate a la corrupción que “perjudica a los ciudadanos, genera inseguridad y facilita la operación de las redes criminales”.

“El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados. Vamos tras ambos”

En este sentido, señaló la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST.

Donde, por primera vez, “expertos de ambos gobiernos, autoridades financieras, instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el sector privado” concentran información que ninguna institución o país puede ver por sí solo.

Con esta nueva cooperación, el CI-FIRST podrá ver transacciones sospechosas que lleven a “cuentas, activos, facilitadores y, finalmente, a una red criminal más amplia”

“A través de grupos de trabajo bilaterales, el intercambio de información en tiempo real, las sanciones de OFAC y la cooperación con autoridades financieras mexicanas, estamos convirtiendo esa información en investigaciones, acciones concretas y resultados”

Johnson amenaza a cárteles y les aclara que no podrán proteger su dinero

De acuerdo con Ronald Johnson, los cárteles creyeron que podrían proteger su dinero ocultándolo a través de sus distintas redes pero “ya no”.

“Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos con otros socios internacionales, no hay donde esconderse”

Asimismo, reiteró que se trabaja para “seguir el dinero” y conectar la información para tomar acciones que golpee a los cárteles “donde más les duele”.

Ronald Johnson reiteró que, a través de la búsqueda y aseguramiento del dinero de los cárteles será como se desmantelará toda la red criminal.

“Así es como los golpeamos donde más les duele; así es como desmantelamos toda la red”