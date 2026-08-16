La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá adquirir tecnología militar de Estados Unidos para que sea utilizada en el combate al narcotráfico.

Esto luego de alcanzar un acuerdo binacional para modernizar la vigilancia fronteriza, por lo que autoridades de México y Estados Unidos podrán utilizar estrategias conjuntas contra los grupos del crimen organizado.

Sedena podrá adquirir drones militares de Estados Unidos para fortalecer el combate al narcotráfico

El general Héctor Ávila Alcocer y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Patrick Driscoll, formalizaron un acuerdo para la adquisición tecnología militar para el combate al narcotráfico.

Esta alianza permitirá a la Sedena incursionar en el ecosistema digital militar de Estados Unidos para gestionar la compra de sistemas aéreos no tripulados y equipos especializados en su neutralización.

La iniciativa bilateral surge ante la creciente preocupación por el uso de aeronaves controladas remotamente por grupos criminales, facilitando así una respuesta tecnológica más robusta en zonas de alto conflicto.

Sedena podrá adquirir tecnología militar de Estados Unidos para el combate al narcotráfico (Sedena)

El acuerdo, aunque carece de carácter vinculante por el momento, establece las bases para identificar, rastrear y anular drones no autorizados que pudieran operar en territorio nacional.

Por su parte, el embajador Ronald Johnson destacó que este paso es crucial para desarticular las capacidades de las organizaciones del narcotráfico que operan en la frontera, fortaleciendo la seguridad regional mediante la innovación y la confianza mutua.